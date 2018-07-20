Рустам Минниханов — инноваторам: «Много денег не давать, чтобы далеко не убежали»

Как Наиль Маганов посоветовал казанским изобретателям меньше «жлобствовать»

«Золотая жила» татарстанской экономики начинает слегка иссыхать: татарстанские предприятия нефтегазохимического комплекса показали в первом полугодии рост всего в 2,1%, зато удивили щедрыми налоговыми поступлениями с 18% повышением. Об этом стало известно на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга». Однако в центре внимания оказалась словесная «дуэль» гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова, который пожурил экс-партнеров инноваторов жесткими словами: «Ребята, жлобствовать не надо!» За беседой наблюдал корреспондент «Реального времени».

Кто в передовиках производства



Июльское заседание совета директоров традиционно было посвящено подведению предварительных итогов в нефтегазохимическом комплексе РТ за первое полугодие 2018 года. Как сообщил гендиректор «Татнефтехиминвестхолдинга» Рафинат Яруллин, объем промышленного производства вырос на 2,1%, наибольшие темпы роста показали шинный комплекс «Татнефти» и «Нэфис-Косметикс». Совокупная выручка всех предприятий отрасли превысила 610 млрд рублей, а налоговые отчисления выросли на 18%.

По словам Рафината Яруллина, почти все предприятия химии и нефтехимии увеличили прибыль и выручку от продаж, но налоговые платежи в казну с ростом заплатили «Татнефть», ее дочернее предприятие «Нижнекамский техуглерод», казанский завод «КВАРТ» и резиденты технополиса «Химград». Так, «Нэфис-косметикс» увеличил производство моющих средств и мыла, а выпуск технических средств снизился. В результате прибыль от продаж снизилась на 5%. Химзавод им. Карпова увеличил объемы производства за счет сульфита натрия и сернокислого магния, в товарной корзине увеличилась доля катализатора. Предприятия «Татнефти» увеличили продажи на внешнем рынке. Экспортные доходы «Техуглерода» выросли в 3 раза, у шинного комплекса — на треть. Расширился марочный ассортимент техуглерода, поставляемого за рубеж. Выпуск шин увеличился на 18%. Выросло производство легковых покрышек, летом восстановились продажи грузовых шин.

По словам Рафината Яруллина, почти все предприятия химии и нефтехимии увеличили прибыль и выручку от продаж, но налоговые платежи в казну с ростом заплатили «Татнефть», ее дочернее предприятие «Нижнекамский техуглерод», казанский завод «КВАРТ» и резиденты технополиса «Химград»



И лидеры «режут» кадры

Парадокс, но одновременно с этим передовики производства продолжают оптимизацию численности работающих. Среди тех, кто сокращает персонал, снова назвали казанский «Нэфис-Косметикс», менделеевский Химзавод им. Карпова и «КВАРТ».

Для полноты картины Рафинат Яруллин сообщил, что есть и те, кто, наоборот, расширяет штаты. По его словам, сейчас идет рост численности работников в «Татнефти», на ее шинном комплексе и в «Химграде». В нефтехимии работодатели борются за привлечение квалифицированных кадров. «Из-за усиления конкуренции за трудовые ресурсы и квалификации идет опережающий рост заработной платы», — отметил он, а на слайдах презентации фигурировали заработные платы свыше 50 тыс. рублей. В смежной же химической отрасли темп роста зарплаты отстает от среднероссийского уровня, посетовал он. Более того, в секторе малых предприятий по переработке пластмассы отмечается снижение официальной заработной платы.

Главным событием для нефтяной отрасли стало объявление решения ОПЕК+ об увеличении с июля добычи нефти, в результате чего суточная добыча нефти в России вырастет до 200 тыс. баррелей. До этого в Татарстане было добыто 17,6 млн тонн, из них 14,6 млн тонн пришлось на «Татнефть». На 29% увеличилась добыча сверхвязкой нефти. Расширяются масштабы нефтепереработки. НПЗ «ТАНЕКО» восстановил переработку сырья до уровня 2016 года после капремонта в 2017 году. На «ТАНЕКО» продолжает увеличиваться производство светлых нефтепродуктов. Выпуск базовых масел вырос в 1,4 раза. На прошлой неделе заработали новые установки гидроочистки керосина и дизельного топлива. Начата опытно-промышленная эксплуатация системы раннего обнаружения отклонений работы ЭЛОУ-АВТ-7, на стадии создания — «цифровой двойник» установки.

«Татнефть» идет в розницу на 40 млрд рублей

С расширением объемов нефтепереработки и началом выпуска собственного производства бензинов на «ТАНЕКО» «Татнефть» решила вложиться в розничный бизнес. До 2025 года она инвестирует в развитие этого направления более 39 млрд рублей. Планируется расширение и модернизация сети АЗС, увеличение суточного пролива заправок, повышение качества торгового предложения», сообщил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» Рафинат Яруллин. Сейчас компания является оператором 685 АЗС в России и странах СНГ и планирует увеличить сбытовую способность своей сети АЗС в 2,3 раза.

Планируется расширение и модернизация сети АЗС, увеличение суточного пролива заправок, повышение качества торгового предложения», сообщил Рафинат Яруллин. Фото Олега Тихонова



Для сравнения Рафинат Яруллин сообщил, что в первом полугодии промышленность России выросла на 3% в обрабатывающих отраслях. Но по итогам года ожидается замедление роста до 2,5%. Согласно прогнозам экономистов, в 2019 году результаты могут ухудшиться из-за увеличения налоговой нагрузки и снижения доходов населения. Если им верить, то в 2019 году темп роста российской экономики составит всего 2,1%, а рост заработной платы — 0,8%. Экспорт вырастет с $440 млрд до $ 445 млрд, а импорт — с $275 млрд до $290 млрд. За 2017 год отток инвестиций из России составил $11 млрд

В условиях рецессии Рафинат Яруллин акцентировал внимание на необходимость включения татарстанских проектов в национальные программы поддержки. «Развитие России до 2024 года будет осуществляться в рамках национальных проектов по 12 направлениям, среди них наука, экология, малый бизнес, экспорт. Необходимо интегрировать ряд проектов в национальную повестку. Для развития внешней торговли республиканских предприятий важно обеспечить для них доступность новых мер поддержки», — подчеркнул он.

Куда девать отходы: Китай запретил их ввоз

Главным барьером для развития новых производств могут стать ужесточающиеся экологические требования и переработки отходов, считает он. По его словам, сейчас на мировом рынке обостряется эта проблема, так как в Китае запрещен ввоз некоторых видов отходов. Вслед за ним подобные решения прорабатывают Таиланд, Вьетнам и Малайзия.

В продолжение разговора слово предоставили генеральному директору ООО «ЭЛП Групп» Андрею Грачеву, чья компания выросла как стартап Казанского технологического университета. Он представил технологию переработки отходов методом быстрого пиролиза, которая применяется на модульных установках. По его словам, компания самостоятельно разработала и выпустила пилотный образец, который теперь эксплуатируется в промышленном масштабе.

Грачев открыл презентацию сухими цифрами. «Потенциал отходов биомассы огромен: 200 млрд тонн сухой биомассы продуцируется в мире, а в Татарстане — 2 млн тонн выбрасываются и не используются». По его словам, установка способна перерабатывать 4—5 тыс. тонн отходов в год при капитальных затратах в 30 млн рублей. «Установка модульная, не требует капитального строительства. Автоматизирована: позволяет двум операторам обеспечивать процесс», — перечислил он преимущества. Суть процесса в том, что сырье нагревается и под механическим воздействием получаются жидкие продукты и биоуголь, которые могут использоваться в разных сферах и даже в качестве топлива. «Мы хотели предложить наши решения как мостик между отходами и нефтехимией», — завершил выступление Андрей Грачев.

«Мы ушли с венчурным фондом: у нас установка на 15 тысяч тонн и в октябре будет запущена», — отыграл историю в свою пользу Наиль Маганов



Жлобствовать не надо!

«Правда, окупается? — хитро переспросил Минниханов. — То есть мы все должны пойти в этот бизнес?»

«Ну вот «Татнефть» занимается этим, у них есть наработки в этом вопросе…» — передал пас в сторону «Татнефти» Рафинат Яруллин. «Да, финансировали одно время, но сейчас у нас самостоятельная установка на 15 тысяч тонн, — уклончиво ответил Наиль Маганов. — Но с точки зрения экономики нет уверенности». Через пару минут глава «Татнефти» вспомнил, что эти технологии давно использовались — что, собственно, в них нового? «В деревообработке — это «жижка» называется», — поделился он историческими познаниями. Позже стало известно, что в свое время «Татнефть» отвернулась от этого стартапа, так как учредители то ли не захотели отдавать ноу-хау, то ли не сошлись в цене. Но союз распался. «Мы ушли с венчурным фондом: у нас установка на 15 тысяч тонн и в октябре будет запущена», — отыграл историю в свою пользу Наиль Маганов.

«Да, дорогой ты стал, если от тебя уже клиенты отворачиваются, — строго пошутил Минниханов и попенял: — Первую партию бесплатно дают». «Это не к нему, а к венчурному фонду», — внес ясность Маганов.

Зато положительный кейс сотрудничества с Грачевым оказался у Дмитрия Самаренкина, совладельца «Казанского маслоэкстрационного завода». «Мы с Андреем в последние полгода отрабатываем побочный продукт — лузга от семечек. 180 тысяч тонн у нас образуется! На пилотной установке 20—30 тысяч тонн произвели, получили первый продукт и нашли сбыт у «Технониколя».

«Я согласен, это надо двигать, но много денег вам не давать, чтобы далеко не убежали», — заключил Минниханов. Но стоило Андрею Грачеву вновь заикнуться о сотрудничестве с «Татнефтью», как Наиль Маганов поднял «красную карточку»: «Ребята, всему в свое время, жлобствовать не надо!» — ответил он.

В заключение президент поблагодарил всех участников за интересные презентации.