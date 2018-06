«Добавьте исламского великолепия и православного шарма, украсьте татарской древностью — и получите Казань»

Как иностранная пресса, пишущая о ЧМ-2018, отзывается о столице Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Известный казанский блогер Тимур Тимуршин решил проанализировать публикации иностранных СМИ, в которых с начала ЧМ-2018 упоминалась столица Татарстана. С разрешения автора «Реальное время» публикует обзор, из которого можно сделать вывод о том, понравилось ли гостям из-за рубежа отмечать «футбольный праздник» в нашем городе.

«Это возможность оценить, насколько рассказы о загнивающем Западе соответствуют действительности»

Чемпионат мира по футболу стал очень ярким событием для России. Особенно повезло жителям городов, где проводятся матчи и куда приезжают туристы из разных стран. Учитывая, что лишь 10% россиян бывают за границей хотя бы раз в год, для большинства жителей нашей страны это редкий шанс вживую пообщаться и выпить пива с жителями Европы, Австралии, Китая, стран Южной и Центральной Америки и самим оценить, насколько рассказы Дмитрия Киселева и иже с ним о загнивающем, бездуховном (с) Западе, засилье геев и т. п. соответствуют действительности.

С другой стороны, чемпионат мира в равной степени является возможностью для граждан других стран, где из телевизоров их собственные Киселевы рассказывают о голодной, криминализированной и страшной России, лично познакомиться с нашими людьми, городами, историей, культурой и традициями.

Если про Москву и Питер не писал только ленивый, то про Казань, город, который я считаю своим родным, упоминаний значительно меньше. Я решил исправить эту несправедливость и «загуглил» по ключевым словам материалы в иностранных изданиях, в которых с начала ЧМ упоминается Казань. Поиск выдал много ссылок, почти все публикации позитивные. Приведу краткий обзор некоторых из них.

Описывая «Казань Арену», журналисты сообщают, что стадион проектировала та же команда архитекторов, что работала над британскими стадионами Wembley и Emirates. Фото Максима Платонова



Шутки о казанском метро, впечатляющий кремль и вкусный чак-чак

Издание The Culture Trip рассказывает о Казани — городе в сердце древней Республики Татарстан, пропитанном многовековой культурой и историей, который в то же время является одним из самых современных городов России. Кроме известных фактов о статусе третьей столицы страны и самой большой мечети в Европе, журналисты пишут и о забавных фактах: например, о том, что в казанском метро только 10 остановок, или о том, что когда-то Казань называли «Афинами на Волге», и, естественно, о чак-чаке.



Би-би-си также не обошла стороной Казань. Описывая «Казань Арену», журналисты сообщают, что стадион проектировала та же команда архитекторов, что работала над британскими стадионами Wembley и Emirates (об этом даже я не знал).

О «Казань Арене» пишут и в Daily Sun. Издание отмечает, что стадион построили (мы помним, как и кто его строил) всего за три года и это один из первых в России объектов, построенных специально под футбол, на котором проводились церемонии открытия и закрытия Универсиады-2013 (это мы тоже помним).

Британская The Guardian упоминает Казань в числе трех городов, куда можно добраться на поезде во время чемпионата. Автор пишет, что в Казани хорошие рестораны, прекрасная архитектура (хм) и впечатляющий кремль (с маленькой буквы, негодяй!), упоминает мечеть «Кул-Шариф» и отмечает, что, хотя в Казани множество церквей и мечетей, Казань известна как «спортивный город». Из баров заслуженно упоминается «Топ Хоп».

Журналисты пишут и о забавных фактах: например, о том, что в казанском метро только 10 остановок, или о том, что когда-то Казань называли «Афинами на Волге», и, естественно, о чак-чаке. Фото Олега Тихонова

Наличие большого количества исламских и христианских храмов отмечает американский кабельный спортивный канал ESPN. Кроме того, автор пишет о большом числе людей, сидящих в кафе после обеда и наслаждающихся чак-чаком, «тотемом татарской культуры» и «блюдом из небольших лесных орехов и меда», и даже упоминает «Музей чак-чака».

Тему чак-чака продолжает The New York Times: «Традиционно подававшееся на свадьбах в Центральной Азии сладкое угощение стало национальным десертом Татарстана, богатого нефтью региона, который позиционирует себя как «Край 1001 удовольствия». В качестве лучшего производителя «национального десерта» авторы упоминают… «Хлебозавод №3», а также пишут о сети «Тюбетей».

Казань как коктейль, «суровые» австралийцы и миллион бокалов пива

Австралиец из Four For Two очень художественно пишет о Казани как о коктейле: «Смешайте Эдинбургский замок на холме и атмосферу его Старого и Нового города с кафедральным собором и сдержанным благородством Барселоны, добавьте шот Мельбурнской прохладной и приятной набережной Брисбен, смешайте все ингредиенты в российском блендере, добавьте исламского великолепия и православного шарма, украсьте сверху татарской древностью — и вы получите Казань». После этого немедленно захотелось выпить. Но как точно все-таки камрад описал Казань, просто диву даешься!

Австралийский телеканал Nine пишет о том, как в Казани живут футболисты сборной Австралии. Спойлер: живут хорошо, наслаждаются высокоскоростным интернетом, кофе и очень довольны Казанью.





Австралиец из Four For Two очень художественно пишет о Казани как о коктейле. Фото Романа Хасаева



Австралийская же The Sydney Morning Herald позитивно отзывается о Казани и жителях города и гордо сообщает, что больше всего австралийских болельщиков полюбили владельцы местных баров, в которых ребята пьют настолько сурово, что владельцы иногда даже не успевают подвозить пиво. Евгений, старший бармен в баре «Гудини» на Баумана, шутил: «Австралийцы такие же, как и русские, — мы очень похожи, потому что мы все много пьем. Утром у нас в баре не осталось пива, все запасы были выпиты. Было много работы, и было очень весело, потому что в наш бар пришло много австралийцев, которые пили всю ночь. Я даже не знаю точно, сколько бокалов пива я налил, думаю, около миллиона». Охотно в это верю, доводилось с ними пить — это серьезный челлендж!

Ссылок очень много, но в целом тенденция налицо: и Россия, и Казань очень нравятся гостям из-за рубежа, негатива практически нет. Самое главное, вызывает гордость тот факт, что страна оказалась в состоянии провести мероприятие на очень высоком уровне, а наши соотечественники показали себя радушными и веселыми людьми, с которыми приятно общаться и проводить время. Очень хочется, чтобы эта атмосфера чемпионата мира по футболу осталась в России и после его завершения.