«Добавьте исламского великолепия и православного шарма, украсьте татарской древностью — и получите Казань»
Как иностранная пресса, пишущая о ЧМ-2018, отзывается о столице Татарстана
Известный казанский блогер Тимур Тимуршин решил проанализировать публикации иностранных СМИ, в которых с начала ЧМ-2018 упоминалась столица Татарстана. С разрешения автора «Реальное время» публикует обзор, из которого можно сделать вывод о том, понравилось ли гостям из-за рубежа отмечать «футбольный праздник» в нашем городе.
«Это возможность оценить, насколько рассказы о загнивающем Западе соответствуют действительности»
Чемпионат мира по футболу стал очень ярким событием для России. Особенно повезло жителям городов, где проводятся матчи и куда приезжают туристы из разных стран. Учитывая, что лишь 10% россиян бывают за границей хотя бы раз в год, для большинства жителей нашей страны это редкий шанс вживую пообщаться и выпить пива с жителями Европы, Австралии, Китая, стран Южной и Центральной Америки и самим оценить, насколько рассказы Дмитрия Киселева и иже с ним о загнивающем, бездуховном (с) Западе, засилье геев и т. п. соответствуют действительности.
С другой стороны, чемпионат мира в равной степени является возможностью для граждан других стран, где из телевизоров их собственные Киселевы рассказывают о голодной, криминализированной и страшной России, лично познакомиться с нашими людьми, городами, историей, культурой и традициями.
Если про Москву и Питер не писал только ленивый, то про Казань, город, который я считаю своим родным, упоминаний значительно меньше. Я решил исправить эту несправедливость и «загуглил» по ключевым словам материалы в иностранных изданиях, в которых с начала ЧМ упоминается Казань. Поиск выдал много ссылок, почти все публикации позитивные. Приведу краткий обзор некоторых из них.
Шутки о казанском метро, впечатляющий кремль и вкусный чак-чак
Издание The Culture Trip рассказывает о Казани — городе в сердце древней Республики Татарстан, пропитанном многовековой культурой и историей, который в то же время является одним из самых современных городов России. Кроме известных фактов о статусе третьей столицы страны и самой большой мечети в Европе, журналисты пишут и о забавных фактах: например, о том, что в казанском метро только 10 остановок, или о том, что когда-то Казань называли «Афинами на Волге», и, естественно, о чак-чаке.
Би-би-си также не обошла стороной Казань. Описывая «Казань Арену», журналисты сообщают, что стадион проектировала та же команда архитекторов, что работала над британскими стадионами Wembley и Emirates (об этом даже я не знал).
О «Казань Арене» пишут и в Daily Sun. Издание отмечает, что стадион построили (мы помним, как и кто его строил) всего за три года и это один из первых в России объектов, построенных специально под футбол, на котором проводились церемонии открытия и закрытия Универсиады-2013 (это мы тоже помним).
Британская The Guardian упоминает Казань в числе трех городов, куда можно добраться на поезде во время чемпионата. Автор пишет, что в Казани хорошие рестораны, прекрасная архитектура (хм) и впечатляющий кремль (с маленькой буквы, негодяй!), упоминает мечеть «Кул-Шариф» и отмечает, что, хотя в Казани множество церквей и мечетей, Казань известна как «спортивный город». Из баров заслуженно упоминается «Топ Хоп».
Наличие большого количества исламских и христианских храмов отмечает американский кабельный спортивный канал ESPN. Кроме того, автор пишет о большом числе людей, сидящих в кафе после обеда и наслаждающихся чак-чаком, «тотемом татарской культуры» и «блюдом из небольших лесных орехов и меда», и даже упоминает «Музей чак-чака».
Тему чак-чака продолжает The New York Times: «Традиционно подававшееся на свадьбах в Центральной Азии сладкое угощение стало национальным десертом Татарстана, богатого нефтью региона, который позиционирует себя как «Край 1001 удовольствия». В качестве лучшего производителя «национального десерта» авторы упоминают… «Хлебозавод №3», а также пишут о сети «Тюбетей».
Казань как коктейль, «суровые» австралийцы и миллион бокалов пива
Австралиец из Four For Two очень художественно пишет о Казани как о коктейле: «Смешайте Эдинбургский замок на холме и атмосферу его Старого и Нового города с кафедральным собором и сдержанным благородством Барселоны, добавьте шот Мельбурнской прохладной и приятной набережной Брисбен, смешайте все ингредиенты в российском блендере, добавьте исламского великолепия и православного шарма, украсьте сверху татарской древностью — и вы получите Казань». После этого немедленно захотелось выпить. Но как точно все-таки камрад описал Казань, просто диву даешься!
Австралийский телеканал Nine пишет о том, как в Казани живут футболисты сборной Австралии. Спойлер: живут хорошо, наслаждаются высокоскоростным интернетом, кофе и очень довольны Казанью.
Австралийская же The Sydney Morning Herald позитивно отзывается о Казани и жителях города и гордо сообщает, что больше всего австралийских болельщиков полюбили владельцы местных баров, в которых ребята пьют настолько сурово, что владельцы иногда даже не успевают подвозить пиво. Евгений, старший бармен в баре «Гудини» на Баумана, шутил: «Австралийцы такие же, как и русские, — мы очень похожи, потому что мы все много пьем. Утром у нас в баре не осталось пива, все запасы были выпиты. Было много работы, и было очень весело, потому что в наш бар пришло много австралийцев, которые пили всю ночь. Я даже не знаю точно, сколько бокалов пива я налил, думаю, около миллиона». Охотно в это верю, доводилось с ними пить — это серьезный челлендж!
Ссылок очень много, но в целом тенденция налицо: и Россия, и Казань очень нравятся гостям из-за рубежа, негатива практически нет. Самое главное, вызывает гордость тот факт, что страна оказалась в состоянии провести мероприятие на очень высоком уровне, а наши соотечественники показали себя радушными и веселыми людьми, с которыми приятно общаться и проводить время. Очень хочется, чтобы эта атмосфера чемпионата мира по футболу осталась в России и после его завершения.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/103965-obzor-inostrannoy-pressy-o-chm-2018-v-kazani
проектировали одни и те же? не знал, интересно очень
"На самом деле, я бы сказал что мир полон хороших людей, которые просто живут своей жизнью. Я был в 50 странах за последние 10 лет, от Туркменистана до Чили, и люди везде относились ко мне с теплом и отзывчивостью. Особенно в Иране и Армении!
Я много путешествовал по России последний год, и мне очень понравилось в Екатеринбурге, Иркутск и конечно в Москве и Петербурге."