«У нас в Башкирии есть обида и на федеральные туристические власти»

Основатель компании-туроператора: чем Башкортостан привлекателен для туристов и чего еще не хватает республике?

Презентованный в Уфе бренд Terra Bashkiria заставил общественность вновь заговорить о туристическом потенциале республики — о сильных и слабых его сторонах. Председатель Ассоциации туриндустрии РБ, глава компании «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, чем Башкирия так привлекает туристов и с какими проблемами сталкиваются местные туроператоры при разработке новых маршрутов. Колумнист обращает внимание, куда региональным властям нужно двигаться, чтобы развить эту отрасль экономики.

Шиханы, кумыс и «Святые кустики»

Башкирия — край, как будто специально созданный Всевышним для туризма. Здесь есть все для отдыха души и тела, для активных туристов и лежебок. Для детей, молодежи, взрослых путешественников и пенсионеров. Судите сами:

Удивительная природа и ландшафты. Высокие горы и глубокие пещеры, красавицы-реки и голубые озера, нетронутые таежные урочища и ковыльные степи. Уникальная бурзянская пчела, башкирская порода лошадей, глухие медвежьи места. Все это мы наглядно показали участникам недавнего весьма представительного тура по Белорецкому и Бурзянскому районам. Думаю, посетившие наши места солидарны с Максимом Горьким, восклицавшим: «Там, на Белой, места такой красоты — ахнешь, сто раз ахнешь!». Приятный климат. Здесь четко выражены все четыре сезона: жаркое лето, золотая осень, белоснежная зима, цветущая весна. Хотите увидеть их во всем великолепии? Приезжайте сюда! Лето здесь теплое, но не такое знойное, как в соседнем Оренбуржье, зима снежная и морозная, но мягче, чем в соседней Свердловской области, осень приходит к нам позже, чем в соседний Пермский край, а весна раньше, чем в соседнюю Челябинскую область. К слову, зимой горнолыжные центры «Абзаково», «Банное», «Мраткино» и другие — в топе по причине массового наплыва туристов из Татарстана, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, не говоря уже об Уфе. Неслучайно в этом году специально для любителей горных лыж был запущен туристический поезд из Уфы в сторону Белорецка. Географическое положение. Башкирия — удобный транзитный центр. По ее территории проходят главные транспортные артерии страны — федеральные автотрассы М5 и М7, железнодорожная магистраль Москва — Владивосток. А Международный аэропорт «Уфа» — один из лучших в стране. Он принимает лайнеры всех типов из множества городов России и зарубежья.







Сотни и тысячи паломников посещают Усолку, Ауш-Тау, «Святые кустики»… Фото radiozvezda.ru

Гостеприимный народ. Здесь в мире и согласии живут представители 160 национальностей. Титульная нация — красивый, гордый, талантливый башкирский народ — один из древнейших среди тюркских, и традиции восточного гостеприимства идут из глубины веков. Башкирия — удивительно толерантная республика: мусульманские мечети соседствуют с православными храмами, лютеранской кирхой, еврейской синагогой.… Сотни и тысячи паломников посещают Усолку, Ауш-Тау, «Святые кустики».… Уникальная национальная кухня. Только здесь можно отведать настоящий целебный башкирский кумыс, которым лечились еще Чехов и Толстой. Только здесь бортники предлагают ценнейший мед диких пчел, а сельские хозяйки — вкусный бишбармак. Безопасность. Республика стабильна, спокойна и очень дружелюбна к приезжим. Народ-труженик занят созиданием, ему не до политических интриг и потрясений. Наверное природа к этому располагает: здесь не бывает цунами, сильных землетрясений, торнадо… Развитая туристическая инфраструктура. Созданы хорошие условия для пляжного отдыха на Павловском и Нугушском водохранилищах, озерах Кандры-Куль и Банное. Несколько горнолыжных курортов являются центром притяжения активной молодежи со всего Урала и Поволжья. А какие сплавы организуются по рекам?!!! Оздоровительный комплекс. Республика богата природными лечебными факторами: целебные грязи, термальные источники, минеральные воды. Санаторно-курортная база — гордость Башкирии. Санаторий «Янгантау» давно облюбовали космонавты, «Красноусольский» — настоящее место паломничества, «Юматово» — уникальная в России кумысолечебница. Местные здравницы входят в число лучших в стране и по многим параметрам соответствуют мировым стандартам.







Для любознательных туристов здесь масса интересного. Капова пещера («Шульган-Таш»), гора Иремель, шиханы, аксаковские места, уфимские чудеса. Фото Тимура Рахматуллина

Исторические памятники, туристические достопримечательности. Для любознательных туристов здесь масса интересного. Капова пещера («Шульган-Таш»), гора Иремель, шиханы, аксаковские места, уфимские чудеса.… Культурно-развлекательная программа. Скучать не придется. Афиша очень разнообразна: работают десятки театров и киноконцертных залов, ночных клубов. Аквапарк «Планета», ипподром «Акбузат», спортивная «Уфа Арена».… Мистические места. Увлекаетесь необычными, паранормальными явлениями? Тогда вам сюда. Урал — само по себе место силы. Один Учалинский район чего стоит: Ахуновские менгиры, источник «Аулия», величественный Иремель. А ведь есть еще и еще.… Шопинг. В Башкирии много товаров, которые больше не встретишь нигде. Помимо упомянутых кумыса и меда, есть и казылык, и баурсак. Национальные костюмы, сувениры и курай. Пуховые платки, шали, головные уборы. Достойна приобретения и экологически чистая продукция местных производителей.

«Любительщина» въездного туризма

В принципе, коренным образом реформировать туризм в республике не требуется. Созданный еще в советское время и имеющий прочные традиции, он крепко стоит на ногах, самодостаточен. Имеется законодательная база и программные документы по развитию туротрасли. Главное, чтобы эти документы работали, были нацелены на результат и подкреплялись соответствующими большим задачам средствами.

Последнее пока нельзя назвать достаточным. В настоящее время туриндустрия Башкирии двигается вперед в основном усилиями энтузиастов-одиночек, в то время как необходимо серьезное государственно-частное партнерство. Отдельным предприятиям туризма не под силу большие инфраструктурные проекты, и требуется помощь государства. Например, в строительстве автодорог. К сожалению, многие туристические достопримечательности до сих пор не имеют удобного подъезда: Капова пещера, озеро Кандры-Куль, село Усень-Иваново и другие.

К сожалению, многие туристические достопримечательности до сих не имеют удобного подъезда: Капова пещера, озеро Кандры-Куль, село Усень-Иваново и другие. Фото SaganZ / commons.wikimedia.org

Еще в 2012 году на встрече с главными редакторами средств массовой информации глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов подчеркнул: «Туризм в моем понимании, это когда к нам приедет миллион человек и оставит 100 миллиардов рублей, тогда это настоящий туризм. А пока у нас «любительщина» в части въездного туризма. Денег мы не даем, не вкладываем в туристическую инфраструктуру. Мы — любители, мы пока профессионально этой темой не занимаемся».

С тех пор кардинального улучшения с финансированием туризма не произошло.

Остро стоит и вопрос с решением проблем с землей под строительство туристических объектов.

Отдать туризму отдельное министерство

Туризм как отдельная экономическая отрасль многогранен, связан множеством нитей со смежными, которые его обслуживают: гостиничная сфера, общепит, транспорт и др. Благодаря туризму создаются новые рабочие места, развивается экономика. Яркий пример — строительство и ввод в эксплуатацию нескольких современных отелей в Уфе к саммитам ШОС и БРИКС. Поэтому туризм заслуживает большего к себе внимания. В свое время был сделан очень верный шаг с передачей туризма из Минспорта в ведение Госкомитета РБ по предпринимательству. Сразу заметно оживилась деятельность, стали проходить полезные рабочие встречи с игроками туррынка, создан календарь событий, разработан туристический бренд. Следующим логическим полезным шагом может стать выделение туризма в отдельный республиканский госкомитет или министерство.

Сильный сдерживающий фактор развития туризма на местах — практически полное бездействие муниципалитетов в этом направлении. Ситуация, кстати, типичная не только для Башкирии. Отчасти это происходит по объективной причине — недостаток средств и штатных единиц. Вместе с тем, имеет место и недооценка возможностей и перспектив туризма как донора местного бюджета.

Аналогично и со СМИ. Многие редакции, радио-телестудии, интернет-издания рассматривают туризм и предприятия этой сферы исключительно как объект извлечения прибыли. Отводя бесплатное эфирное время или газетные полосы под гороскопы, сканворды и другое подобное чтиво, они зачастую не соглашаются на спонсорские туристические проекты.

Новый бренд получился броским, ярким и креативным. Фото glavarb.ru



На фоне соседей выглядим очень бледно

Новый бренд Terra Bashkiria однозначно поможет поднять на новый уровень туристическую отрасль региона. При одном условии: если его продвижением займутся все участники туристического рынка — от рядового турагентства до правительства. В силу своих возможностей, разумеется.

«Хазина Тур», например, уже активно пропагандирует «Терра Башкирию» среди своих туристов, на сайте, в социальных сетях. Новый бренд получился броским, ярким и креативным. Его не стыдно показывать, с ним удобно работать, он способен «зацепить» туриста и обратить на себя внимание. Теперь необходимо показать его на всероссийском и международном уровне, а это уже дело государственной важности.

Должен признать, к сожалению, мы еще в этом сильно отстаем от соседей, от лидеров туриндустрии страны. На крупнейших отраслевых выставках отсутствуем или выглядим очень бледно. На рекламу и маркетинг, на продвижение бренда, на повышение узнаваемости Башкортостана республиканский бюджет выделяет мизерные средства, несопоставимые с другими регионами. И это при том, что башкирский турбизнес приносит в бюджет многомиллионные доходы в виде налоговых отчислений.

В этом отношении у нас есть обида и на федеральные туристические власти. Почему-то так сложилось, что определен круг регионов, которые считаются лидерами и активно поддерживаются в виде субсидий, грантов, инвестпроектов.

Например, на пресс-конференции в рамках выставки «Отдых», замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев анонсировал масштабную рекламную кампанию, посвященную возможностям внутреннего туризма. «Героями» кампании стали 12 субъектов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Белгородская и Ростовская области, республики Татарстан, Бурятия и Якутия, Камчатский, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края. Башкортостан в эту дюжину не вошел, хотя вряд ли уступает по уровню развития туротрасли половине из перечисленных.

Не попали мы и в список регионов по всероссийской программе путешествий школьных групп, имея при этом массу природных, исторических, этнокультурных объектов показа.

В заключение хочется сказать: Башкирия для большинства туристов не только России и зарубежья, но и даже для своих жителей — «терра инкогнита». У нее столько пока еще скрытых возможностей, прелести и очарования, что открывать и открывать. Мы делаем и будем делать в дальнейшем все от нас зависящее, чтобы «влюбить» в наш край как можно больше людей. Давайте делать это сообща! И добро пожаловать в Башкирию!

Комил Сиразетдинов