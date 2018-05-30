«У нас в Башкирии есть обида и на федеральные туристические власти»
Основатель компании-туроператора: чем Башкортостан привлекателен для туристов и чего еще не хватает республике?
Презентованный в Уфе бренд Terra Bashkiria заставил общественность вновь заговорить о туристическом потенциале республики — о сильных и слабых его сторонах. Председатель Ассоциации туриндустрии РБ, глава компании «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, чем Башкирия так привлекает туристов и с какими проблемами сталкиваются местные туроператоры при разработке новых маршрутов. Колумнист обращает внимание, куда региональным властям нужно двигаться, чтобы развить эту отрасль экономики.
Шиханы, кумыс и «Святые кустики»
Башкирия — край, как будто специально созданный Всевышним для туризма. Здесь есть все для отдыха души и тела, для активных туристов и лежебок. Для детей, молодежи, взрослых путешественников и пенсионеров. Судите сами:
- Удивительная природа и ландшафты. Высокие горы и глубокие пещеры, красавицы-реки и голубые озера, нетронутые таежные урочища и ковыльные степи. Уникальная бурзянская пчела, башкирская порода лошадей, глухие медвежьи места. Все это мы наглядно показали участникам недавнего весьма представительного тура по Белорецкому и Бурзянскому районам. Думаю, посетившие наши места солидарны с Максимом Горьким, восклицавшим: «Там, на Белой, места такой красоты — ахнешь, сто раз ахнешь!».
- Приятный климат. Здесь четко выражены все четыре сезона: жаркое лето, золотая осень, белоснежная зима, цветущая весна. Хотите увидеть их во всем великолепии? Приезжайте сюда! Лето здесь теплое, но не такое знойное, как в соседнем Оренбуржье, зима снежная и морозная, но мягче, чем в соседней Свердловской области, осень приходит к нам позже, чем в соседний Пермский край, а весна раньше, чем в соседнюю Челябинскую область. К слову, зимой горнолыжные центры «Абзаково», «Банное», «Мраткино» и другие — в топе по причине массового наплыва туристов из Татарстана, Екатеринбурга, Челябинска, Оренбурга, не говоря уже об Уфе. Неслучайно в этом году специально для любителей горных лыж был запущен туристический поезд из Уфы в сторону Белорецка.
- Географическое положение. Башкирия — удобный транзитный центр. По ее территории проходят главные транспортные артерии страны — федеральные автотрассы М5 и М7, железнодорожная магистраль Москва — Владивосток. А Международный аэропорт «Уфа» — один из лучших в стране. Он принимает лайнеры всех типов из множества городов России и зарубежья.
Сотни и тысячи паломников посещают Усолку, Ауш-Тау, «Святые кустики»… Фото radiozvezda.ru
- Гостеприимный народ. Здесь в мире и согласии живут представители 160 национальностей. Титульная нация — красивый, гордый, талантливый башкирский народ — один из древнейших среди тюркских, и традиции восточного гостеприимства идут из глубины веков. Башкирия — удивительно толерантная республика: мусульманские мечети соседствуют с православными храмами, лютеранской кирхой, еврейской синагогой.… Сотни и тысячи паломников посещают Усолку, Ауш-Тау, «Святые кустики».…
- Уникальная национальная кухня. Только здесь можно отведать настоящий целебный башкирский кумыс, которым лечились еще Чехов и Толстой. Только здесь бортники предлагают ценнейший мед диких пчел, а сельские хозяйки — вкусный бишбармак.
- Безопасность. Республика стабильна, спокойна и очень дружелюбна к приезжим. Народ-труженик занят созиданием, ему не до политических интриг и потрясений. Наверное природа к этому располагает: здесь не бывает цунами, сильных землетрясений, торнадо…
- Развитая туристическая инфраструктура. Созданы хорошие условия для пляжного отдыха на Павловском и Нугушском водохранилищах, озерах Кандры-Куль и Банное. Несколько горнолыжных курортов являются центром притяжения активной молодежи со всего Урала и Поволжья. А какие сплавы организуются по рекам?!!!
- Оздоровительный комплекс. Республика богата природными лечебными факторами: целебные грязи, термальные источники, минеральные воды. Санаторно-курортная база — гордость Башкирии. Санаторий «Янгантау» давно облюбовали космонавты, «Красноусольский» — настоящее место паломничества, «Юматово» — уникальная в России кумысолечебница. Местные здравницы входят в число лучших в стране и по многим параметрам соответствуют мировым стандартам.
Для любознательных туристов здесь масса интересного. Капова пещера («Шульган-Таш»), гора Иремель, шиханы, аксаковские места, уфимские чудеса. Фото Тимура Рахматуллина
- Исторические памятники, туристические достопримечательности. Для любознательных туристов здесь масса интересного. Капова пещера («Шульган-Таш»), гора Иремель, шиханы, аксаковские места, уфимские чудеса.…
- Культурно-развлекательная программа. Скучать не придется. Афиша очень разнообразна: работают десятки театров и киноконцертных залов, ночных клубов. Аквапарк «Планета», ипподром «Акбузат», спортивная «Уфа Арена».…
- Мистические места. Увлекаетесь необычными, паранормальными явлениями? Тогда вам сюда. Урал — само по себе место силы. Один Учалинский район чего стоит: Ахуновские менгиры, источник «Аулия», величественный Иремель. А ведь есть еще и еще.…
- Шопинг. В Башкирии много товаров, которые больше не встретишь нигде. Помимо упомянутых кумыса и меда, есть и казылык, и баурсак. Национальные костюмы, сувениры и курай. Пуховые платки, шали, головные уборы. Достойна приобретения и экологически чистая продукция местных производителей.
«Любительщина» въездного туризма
В принципе, коренным образом реформировать туризм в республике не требуется. Созданный еще в советское время и имеющий прочные традиции, он крепко стоит на ногах, самодостаточен. Имеется законодательная база и программные документы по развитию туротрасли. Главное, чтобы эти документы работали, были нацелены на результат и подкреплялись соответствующими большим задачам средствами.
Последнее пока нельзя назвать достаточным. В настоящее время туриндустрия Башкирии двигается вперед в основном усилиями энтузиастов-одиночек, в то время как необходимо серьезное государственно-частное партнерство. Отдельным предприятиям туризма не под силу большие инфраструктурные проекты, и требуется помощь государства. Например, в строительстве автодорог. К сожалению, многие туристические достопримечательности до сих пор не имеют удобного подъезда: Капова пещера, озеро Кандры-Куль, село Усень-Иваново и другие.
Еще в 2012 году на встрече с главными редакторами средств массовой информации глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов подчеркнул: «Туризм в моем понимании, это когда к нам приедет миллион человек и оставит 100 миллиардов рублей, тогда это настоящий туризм. А пока у нас «любительщина» в части въездного туризма. Денег мы не даем, не вкладываем в туристическую инфраструктуру. Мы — любители, мы пока профессионально этой темой не занимаемся».
С тех пор кардинального улучшения с финансированием туризма не произошло.
Остро стоит и вопрос с решением проблем с землей под строительство туристических объектов.
Отдать туризму отдельное министерство
Туризм как отдельная экономическая отрасль многогранен, связан множеством нитей со смежными, которые его обслуживают: гостиничная сфера, общепит, транспорт и др. Благодаря туризму создаются новые рабочие места, развивается экономика. Яркий пример — строительство и ввод в эксплуатацию нескольких современных отелей в Уфе к саммитам ШОС и БРИКС. Поэтому туризм заслуживает большего к себе внимания. В свое время был сделан очень верный шаг с передачей туризма из Минспорта в ведение Госкомитета РБ по предпринимательству. Сразу заметно оживилась деятельность, стали проходить полезные рабочие встречи с игроками туррынка, создан календарь событий, разработан туристический бренд. Следующим логическим полезным шагом может стать выделение туризма в отдельный республиканский госкомитет или министерство.
Сильный сдерживающий фактор развития туризма на местах — практически полное бездействие муниципалитетов в этом направлении. Ситуация, кстати, типичная не только для Башкирии. Отчасти это происходит по объективной причине — недостаток средств и штатных единиц. Вместе с тем, имеет место и недооценка возможностей и перспектив туризма как донора местного бюджета.
Аналогично и со СМИ. Многие редакции, радио-телестудии, интернет-издания рассматривают туризм и предприятия этой сферы исключительно как объект извлечения прибыли. Отводя бесплатное эфирное время или газетные полосы под гороскопы, сканворды и другое подобное чтиво, они зачастую не соглашаются на спонсорские туристические проекты.
На фоне соседей выглядим очень бледно
Новый бренд Terra Bashkiria однозначно поможет поднять на новый уровень туристическую отрасль региона. При одном условии: если его продвижением займутся все участники туристического рынка — от рядового турагентства до правительства. В силу своих возможностей, разумеется.
«Хазина Тур», например, уже активно пропагандирует «Терра Башкирию» среди своих туристов, на сайте, в социальных сетях. Новый бренд получился броским, ярким и креативным. Его не стыдно показывать, с ним удобно работать, он способен «зацепить» туриста и обратить на себя внимание. Теперь необходимо показать его на всероссийском и международном уровне, а это уже дело государственной важности.
Должен признать, к сожалению, мы еще в этом сильно отстаем от соседей, от лидеров туриндустрии страны. На крупнейших отраслевых выставках отсутствуем или выглядим очень бледно. На рекламу и маркетинг, на продвижение бренда, на повышение узнаваемости Башкортостана республиканский бюджет выделяет мизерные средства, несопоставимые с другими регионами. И это при том, что башкирский турбизнес приносит в бюджет многомиллионные доходы в виде налоговых отчислений.
В этом отношении у нас есть обида и на федеральные туристические власти. Почему-то так сложилось, что определен круг регионов, которые считаются лидерами и активно поддерживаются в виде субсидий, грантов, инвестпроектов.
Например, на пресс-конференции в рамках выставки «Отдых», замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев анонсировал масштабную рекламную кампанию, посвященную возможностям внутреннего туризма. «Героями» кампании стали 12 субъектов России: Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Белгородская и Ростовская области, республики Татарстан, Бурятия и Якутия, Камчатский, Краснодарский, Красноярский и Хабаровский края. Башкортостан в эту дюжину не вошел, хотя вряд ли уступает по уровню развития туротрасли половине из перечисленных.
Не попали мы и в список регионов по всероссийской программе путешествий школьных групп, имея при этом массу природных, исторических, этнокультурных объектов показа.
В заключение хочется сказать: Башкирия для большинства туристов не только России и зарубежья, но и даже для своих жителей — «терра инкогнита». У нее столько пока еще скрытых возможностей, прелести и очарования, что открывать и открывать. Мы делаем и будем делать в дальнейшем все от нас зависящее, чтобы «влюбить» в наш край как можно больше людей. Давайте делать это сообща! И добро пожаловать в Башкирию!
Справка
Сиразетдинов Комил Олимович – председатель Ассоциации туриндустрии Республики Башкортостан; основатель и руководитель туроператорской компании «Хазина Тур».
- Родился в Узбекистане в 1983 году.
- В 2006 году после окончания Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ им. М. Акмуллы) решил открыть свое дело и занялся турбизнесом.
- С 2007 года по настоящее время основатель и генеральный директор туристского оператора «Хазина Тур», специализированного на внутренний и въездной туризм в России.
- Женат, имеет дочь и сына.
- В планах создать благоприятные условия во всех регионах России для развития туризма и сделать страну одним из лидеров туризма в мире.
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