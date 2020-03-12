Юрий Калинин, сельская студия «Сад»: «Мы занимались исключительно творчеством, а чиновникам это не нравилось»

Первый педагог актера Риналя Мухаметова, сыгравшего в блокбастере «Вторжение», о своем ученике и истории сельской творческой студии «Сад»

Фото: Илья Репин

«Он никогда не был сильно зажатым, но малюсенький дефектик речи был. А хотелось ему всего-всего! И я говорил, что это совсем не помеха. Здесь деревня, сельская местность. И детям приходилось трудновато», — рассказывает Юрий Калинин, основатель творческой студии «Сад» из поселка Алексеевское, вспоминая о своем бывшем воспитаннике, актере «Гоголь-центра» Ринале Мухаметове. После недавней премьеры очередной фантастической драмы «Вторжение» Федора Бондарчука артист дал еще ряд интервью, в одном из которых вспомнил непростое детство и своего первого учителя, показавшего юному Риналю другой мир. Корреспонденты «Реального времени» отправились в поселок Алексеевское в 100 километрах от Казани и поговорили с педагогом, сумевшим помочь будущему артисту справиться с заиканием и создать в 90-е одну из самых продвинутых студий детского творчества в татарстанской глубинке.

«Пришли, как помню, на классический танец первые семь девочек — в шерстяных носках»

Эстрадно-хореографическая студия «Сад» открылась в 1991-м на базе Алексеевского Дома пионеров, а основали ее супруги — Юрий Петрович и Марина Пантелеймоновна Калинины. Алексеевское — родной для Юрия Калинина поселок. Окончив Казанский институт культуры, он вернулся сюда на «последней волне распределения» во время перестройки по приглашению на тот момент нового главы администрации Алексеевского района Алексея Демидова.

В райцентре супруги запустили два отделения: хореографическое и оркестровое. Занятия в основном проходили по субботам и воскресеньям, но когда готовились к концертам с ребятами, конечно, занимались и на неделе, «работали мы на каждом занятии как на войне», шутит Юрий Калинин: если в музыкальных школах инструмент дети осваивали годы, начиная с азов нотной грамоты, то в «Саде» их старались обучить практике за несколько месяцев.

Удивительно, но в разгар потрясений, охвативших страну, когда простым работягам далеко не всегда удавалось прилично одеваться и досыта есть, Калинины создали довольно авангардные классы. Воспитанники студии «Сад», освоив «базу», танцевали фламенко и разучивали арии из песен Alcatrazz и «КиШа», слушали джаз, изучали историю музыки и хореографического искусства.

Затопило все, надо льдом вода, переправа закрыта, пошли вброд… А Марина Пантелеймоновна в положении уже была… Все равно привезли. После первого года все девочки уже хотели поступать в балет

— Пришли, как помню, на классический танец первые семь девочек — в шерстяных носках. А что делать — нет ничего. Мы поехали в Москву за балетками, нам на старте очень помогал финансово Алексей Иванович (Демидов), конечно. Во французском магазине Grishko на улице Грузинский вал купили целый мешок этих пуантов, видели их в журнале «Балет». Везем. Весна — а моста еще не было через реку к Алексеевскому. Затопило все, надо льдом вода, переправа закрыта, пошли вброд… А Марина Пантелеймоновна в положении уже была… Все равно привезли. После первого года все девочки уже хотели поступать в балет, — улыбается Юрий Калинин.

«Они выходили выступать иногда и в рваных трико, а мы хотели показать детям другой мир»

Первой площадкой, которую выделили студии «Сад», — бывшее здание районного призывного пункта. Чтобы оборудовать небольшой хореографический зал, пришлось даже разрушить несколько стен. Два магнитофона удалось выбить после приема в Министерстве образования. Станки для балетного класса делали вручную родители увлеченных школьников, а «звукоизоляцию» для музыкального зала ребята честно выпросили на соседнем заводе — стены обклеили яичными лотками.

Иной раз педагогам приходилось отбивать своих воспитанников от дворовых хулиганов: «Гопники ходили бригадами, подражали городским». С одной из таких «банд» Калинины даже встречались, защищая учеников.

— В то время ужас в России начался, все вокруг стало каким-то черно-белым, 90-е именно так в памяти отложились. Они выходили выступать иногда и в рваных трико, и дома у кого — пол гнилой, у кого — крыша дырявая. А мы хотели показать детям другой мир, и они взамен тоже поддерживали нас, может быть, даже не давая отчаиваться. Нам было интересно все, и все, что мы знали, мы хотели передать детям. Позже, в 1995-м, мы начали вывозить ребят на фестивали — в Казань, Москву и даже в Болгарию ездили. Выпускали свою газету, обсуждали моду для подростков.

В старых архивах Юрий Петрович обнаружил первый выпуск газеты от 2010 года, в которой ребята публиковали свои ироничные заметки о непростой школьной жизни, результаты опросов сверстников о возможности введения формы и модном осеннем макияже. К слову, в начале выпуска юные авторы цитируют ни много ни мало 50-ю статью закона «Об образовании»: «Мои права — право на уважение твоего человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное самовыражение твоих мнений и убеждений».

Риналь Мухаметов — второй справа в верхнем ряду. Класс Юрия Калинина студии «Сад». 2003 год. Фото из личных архивов Юрия Калинина

«Я его отговаривал поступать на артиста: «Риналь, специальность-то такая, копейки будешь считать»

Риналь Мухаметов попал в «Сад» уже к концу 90-х. Заниматься в музыкальный класс к Юрию Калинину, как вспоминает педагог, он пришел в компании дворовых товарищей — мальчишки с 10—11 лет ходили в студию почти до окончания средней школы.

— Риналя помню как очень хорошо воспитанного, сдержанного парня. Он глубоко заглядывал и всему учился, не сопротивляясь. Есть дети, закрытые, как раковины. Риналь все впитывал, да и вообще, у них вся команда была хорошая. Он никогда не был сильно зажатым, но малюсенький дефектик речи был. А хотелось ему всего-всего! И я говорил, что это совсем не помеха. Здесь деревня, сельская местность. И детям приходилось трудновато — связи «с континентом», информации не было. А я просто их приободрял, — говорит Юрий Калинин.

Первую ударную установку в студию за 77 тысяч рублей Марина и Юрий Калинины купили через несколько лет после запуска «Сада». Инструмент, чудом замеченный на прилавках, пришлось везти из соседнего городка, и прослужил он им целых 20 лет. За эти ударные как раз и сел будущий актер Риналь Мухаметов, войдя в класс, а его приятели Сергей и Рома учились игре на гитаре. Вместе они составили свою небольшую рок-команду.

— Они брали материал своего времени, причем мне он был не известен, осваивали вместе — творчество групп «Тараканы», «Король и Шут». А я им «подмешивал» классику — Джона Леннона. Иногда давал сложные партии, думал, не выучат, а приходят — смотрю, ничего. Когда долго не получалось, рассказывал им про группу Def Leppard. Она сложилась еще в школе, но потом один из ребят Рик Аллен потерял руку в аварии. Они его не выгнали, не бросили, он играл и по сей день играет и с одной рукой. Или про Гери Мура, который в 14 создал Alcatrazz, а Питер Грин подарил ему свой gibson. Они меня всегда с таким удивлением слушали: «Юрий Петрович, а что, так может быть?» — вспоминает преподаватель.

Здесь деревня, сельская местность. И детям приходилось трудновато — связи «с континентом», информации не было. А я просто их приободрял

Такие примеры и вдохновляли ребят — иначе вдохновиться было нечем, пожимает плечами Юрий Калинин, жили тяжело и пили тогда действительно многие и от бедности, и от безделья. Музыкальный инвентарь и инструменты были дефицитными вдвойне — на счету был каждый «болтик». Заниматься приходилось в несколько «заходов». Тогда вместе вспоминали великого Брайана Мэй, гитариста группы Queen, который, прежде чем стать великим, сам сделал гитару с папой, отодрав доски от камина и пружину — от старого мопеда.

— Когда Риналь сказал, что хочет ехать в Казань поступать на артиста, я его отговаривал, зная много историй таких же мальчишек, которые трудились в театрах Бугульмы и Альметьевска за нищенские зарплаты. Я говорил: «Риналь, специальность-то такая, не денежная совсем, копейки будешь считать». И ребята из его команды вслед за ним хотели поступать — Роман, Сережа. Говорил: «Может, сначала инженером, архитектором? А второе образование уже можно…» Они подумали: «Нет, Риналь, мы, наверное, с тобой не будем поступать». А он не отказался, рискнул.

«Молодец, пробился, сделал невозможное и без «высокого старта», — не без гордости говорит Юрий Петрович о бывшем воспитаннике. В Алексеевском успехи Риналя Мухаметова незамеченными не оставались, как не обошли вниманием земляки и его недавнее интервью. Кого-то даже задели слова артиста о пьянстве, по слухам, выдержки из той статьи даже зачитывали на планерках районной администрации.

— Звонили некоторые, говорили: «Вот, он сказал, что все мы тут алкоголики». Но человек же так не сказал. Он поделился своим мироощущением, чувством того времени… А время было и правда непростое. И человек, я уверен, может говорить о том, о чем он думает, — поддерживает педагог артиста.

«Жизнь студии стала невыносимой»: закрытие «Сада»

Через «Сад» за все 25 с лишним лет работы прошла не одна тысяча ребят. Если в самом начале в каждое отделение набирали по 20 детей, то к середине 2000-х уже по 40, то есть одновременно в студии занималось около 80 детей и подростков. Многие «выпускники» «Сада» действительно посвятили себя искусству, кто-то послушался советов старших и выбрал инженерные направления, воспитанники Калининых есть даже в Казанском исполкоме.

Со временем у студии появились свои спонсоры — «Алексеевскдорстрой», местный бизнесмен Айрат Шайхутдинов, родители многих учеников помогали педагогам обновлять костюмы и выезжать на крупные фестивали. В конце 90-х район выделил «Саду» другие помещения — заброшенный районный «Дом быта» был отремонтирован и отдан под центр дополнительного образования, Калинины оборудовали новые, большие классы с лучшей акустикой и хорошими станками.

Студийцам доверяли выступать перед всеми высокими гостями Алексеевского района — министрами, членами правительства, Минтимером Шаймиевым, а с 2003 года «Сад» заслужил статус лауреата «Созвездия» Дмитрия Туманова. После открытия обновленного здания Алексеевской детской школы искусств студия переехала в новый дом, но, как оказалось, ненадолго. С уходом в Казань главы районной администрации Алексея Демидова в 2004-м отношение к «Саду», по всей видимости, изменилось, считает Юрий Калинин. «Жизнь студии стала невыносимой», — говорит педагог.

— Нам все время стали мешать работать. Мы занимались исключительно творчеством, а нескольким чиновникам это не нравилось. Постоянно нам что-то рекомендовали: навязывали оказание платных услуг, а мы же не менеджеры… У нас с Мариной Пантелеймоновной стал самый низкий рейтинг по зарплате. Хотя мы часто выставлялись на конкурсы, возили детей на «Созвездие», в «Артек», брали вторые, первые места, привозили награды, а нам говорят: «Вас просто пожалели», — вздыхает Юрий Калинин. — Мы не обращали на это внимание, не это главное, но становилось все неприятнее. Стали думать: ну раз мы здесь не нужны…

С невозмутимым лицом и в довольно хамской манере «непредусмотрительного» педагога выставили за дверь, и наш разговор продолжился уже в поселковой столовой неподалеку

Вспоминает Юрий Калинин разговор с «главным по части детского творчества в республике» — директором Центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие — Йолдызлык» Дмитрием Тумановым. В личных беседах он признавался, что выдвигал Марину Калинину на звание заслуженного работника культуры в течение 10 лет, но каждый раз на уровне района вопрос «замирал». В 2008 году, когда Туманов занялся вопросом вплотную самостоятельно, Минтимер Шаймиев лично вручил хореографу знак отличия. А еще через 6 лет звание получил и Юрий Калинин.

Свидетелями натянутых отношений основателя студии «Сад» и районных управленцев стали и корреспонденты «Реального времени». Встретиться с журналистами Юрий Калинин согласился в полдень в школе искусств. Оставив свои паспортные данные на вахте и предъявив удостоверения, мы поднялись на второй этаж, в студию, которая «арендуется» у школы Центром детского творчества для занятий педагога.

Уже через 15 минут беседы в кабинет вошла новый директор учреждения Вера Егорова, которая настоятельно попросила всю компанию покинуть школу и «пойти поговорить в другое место». Аргумент был один: заранее о вашем визите мы не знали, «а сейчас мне уже ничего не надо». С невозмутимым лицом и в довольно хамской манере «непредусмотрительного» педагога выставили за дверь, и наш разговор продолжился уже в поселковой столовой неподалеку. Юрий Калинин ничуть не удивился происходящему: по его словам, подобные неприятные и непонятные моменты ему приходится переживать довольно часто — каждая мелочь вызывает волну сопротивления и становится поводом для конфликтов.

Еще в 2016-м Калинины, «устав биться в закрытые двери», объявили о закрытии «Сада». Марина Пантелеймоновна уже оставила работу в Алексеевском и окончательно перебралась в Казань, где супруги планируют в ближайшее время «возродить» студию и продолжить обучать детей хореографии и музыке. Сам Юрий Петрович пока еще продолжает вести небольшой кружок в том же здании школы искусств.