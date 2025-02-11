ГБУ Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие — Йолдызлык
Общая информация
Руководитель — Туманов Дмитрий Александрович
Государственное учреждение «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» было создано для поиска, развития и реализацией творческого потенциала детей и молодежи республики Татарстан в 2004 году.
Центр занимается созданием творческих современных проектов под индивидуального исполнителя и его реализации путем концертной деятельности.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. З.Султана, 13
- Телефон: (843) 238-00-63
- Email: artias@list.ru
- Сайт: http://www.yold.ru/
Дата последнего обновления: 11.02.2025