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ГБУ Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие — Йолдызлык

Образование и наука, Культура

Общая информация

Руководитель Туманов Дмитрий Александрович

Государственное учреждение «Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» было создано для поиска, развития и реализацией творческого потенциала детей и молодежи республики Татарстан в 2004 году.

Центр занимается созданием творческих современных проектов под индивидуального исполнителя и его реализации путем концертной деятельности.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. З.Султана, 13
  • Телефон: (843) 238-00-63
  • Email: artias@list.ru
  • Сайт: http://www.yold.ru/

Дата последнего обновления: 11.02.2025


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