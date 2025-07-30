Новости общества

23:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Книга «Алексей Навальный*. Патриот»** признана экстремистской в России

17:56, 30.07.2025

Таким материалом признана печатная книга издательства One Book Publishing, выпущенная в Литве в 2024 году

Книга «Алексей Навальный*. Патриот»** признана экстремистской в России
Фото: Екатерина Петрова

Минюст внес книгу «Алексей Навальный*. Патриот»** в список экстремистских материалов. Информация об этом опубликована в соответствующем перечне на сайте министерства.

Согласно записи в перечне, экстремистским материалом признана печатная книга издательства One Book Publishing, выпущенная в Литве в 2024 году. Книга имеет 398 пронумерованных страниц и представлена в суперобложке.

Решение о признании книги экстремистской было вынесено Ленинградским областным судом 9 июня.

Рената Валеева
Справка

* включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

** внесена в список экстремистских материалов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также