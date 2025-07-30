Книга «Алексей Навальный*. Патриот»** признана экстремистской в России
Таким материалом признана печатная книга издательства One Book Publishing, выпущенная в Литве в 2024 году
Минюст внес книгу «Алексей Навальный*. Патриот»** в список экстремистских материалов. Информация об этом опубликована в соответствующем перечне на сайте министерства.
Согласно записи в перечне, экстремистским материалом признана печатная книга издательства One Book Publishing, выпущенная в Литве в 2024 году. Книга имеет 398 пронумерованных страниц и представлена в суперобложке.
Решение о признании книги экстремистской было вынесено Ленинградским областным судом 9 июня.
Справка
* включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
** внесена в список экстремистских материалов.
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