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Рафика хазрата Мухаметшина удостоили ордена «Дуслык»

19:53, 19.02.2025
Рафика хазрата Мухаметшина удостоили ордена «Дуслык»
Фото: Взято с сайта РИИ

Ректор Российского исламского института Рафик хазрат Мухаметшин удостоен ордена «Дуслык». Награду вручил руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, сообщает пресс-служба РИИ.

Сафаров также поздравил хазрата с 70-летним юбилеем.

Награждение состоялось на расширенном заседании Совета по исламскому образованию. Оно было посвящено итогам мониторинга мусульманских образовательных организаций и обсуждению планов дальнейшего развития и совершенствования российского исламского образования.

Елизавета Пуншева

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