Рафика хазрата Мухаметшина удостоили ордена «Дуслык»
Ректор Российского исламского института Рафик хазрат Мухаметшин удостоен ордена «Дуслык». Награду вручил руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров, сообщает пресс-служба РИИ.
Сафаров также поздравил хазрата с 70-летним юбилеем.
Награждение состоялось на расширенном заседании Совета по исламскому образованию. Оно было посвящено итогам мониторинга мусульманских образовательных организаций и обсуждению планов дальнейшего развития и совершенствования российского исламского образования.
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