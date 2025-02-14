Казань заняла 3-е место в России по росту доходов населения среди городов-миллионников

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла третье место среди городов-миллионников России по росту среднедушевого дохода в IV квартале 2024 года, увеличив доходы жителей на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Лидером данного рейтинга стал Ростов-на-Дону, где доходы жителей выросли на 28%, а на втором месте оказался Красноярск с ростом 23%. В то же время Москва оказалась на предпоследней строчке списка с увеличением доходов всего на 10%.

В рейтинге городов с населением от 500 тыс. до 1 млн Набережные Челны расположились на 14-м месте, где среднедушевой доход вырос на 14%. Нижнекамск занял 24-е место среди городов с населением от 250 тыс. до 500 тыс. жителей, продемонстрировав рост дохода на 18%.



Напомним, что Казань вошла в десятку городов с самым высоким интересом к Дню книгодарения. Жители Поволжья чаще других интересуются Днем книгодарения, среди городов лидирует столица Татарстана.



Анастасия Фартыгина