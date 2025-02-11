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Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России

15:50, 11.02.2025
Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России
Фото: Динар Фатыхов

Компания DB Ventures, принадлежащая футболисту Дэвиду Бекхэму, зарегистрировала товарный знак David Beckham в Федеральной службе по интеллектуальной собственности России (Роспатент). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в базе Роспатента.

  • Заявка на регистрацию товарного знака была подана 21 июня 2024 года, а свидетельство о регистрации датировано 7 февраля 2025 года.

Согласно информации Роспатента, под брендом David Beckham в России сможет производиться широкий спектр товаров:

  • текстиль для дома и спорта — покрытие для мебели, столовые салфетки, носовые платки, противомоскитные сетки, кухонные полотенца, одеяла для йоги, кожаные простыни;
  • товары для новорожденных — мешки и спальные конверты;
  • товары для мебельной отрасли.
Рената Валеева

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