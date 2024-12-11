В Казани с автобусной остановки «Улица Кайбицкой» эвакуировали грузовик
Госавтоинспекция Казани на улице Академика Глушко обнаружила грузовой автомобиль, припаркованный на автобусной полосе. Его переместили на спецстоянку для нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Грузовик оставили рядом с остановкой «Улица Кайбицкой», в непосредственной близости от знака, запрещающего стоянку и предупреждающего о работе эвакуатора. По мнению работников служб, автомобиль находился здесь с воскресенья. В период снегопадов дорожные службы не могли очистить автобусную полосу, и рядом с автомобилем образовались снежные заносы.
Также в поле зрения инспекторов попали автобусные полосы на следующих участках:
- улица Завойского — от улицы Габишева до улицы Юлиуса Фучика;
- улица Рихарда Зорге — от улицы Юлиуса Фучика до улицы Габишева;
- дорога-дублер проспекта Победы — от улицы Закиева до улицы Габишева;
- улица Липатова;
- улица Советская;
- улица Парковая.
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