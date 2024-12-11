В Казани с автобусной остановки «Улица Кайбицкой» эвакуировали грузовик

Фото: Михаил Захаров

Госавтоинспекция Казани на улице Академика Глушко обнаружила грузовой автомобиль, припаркованный на автобусной полосе. Его переместили на спецстоянку для нарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



Грузовик оставили рядом с остановкой «Улица Кайбицкой», в непосредственной близости от знака, запрещающего стоянку и предупреждающего о работе эвакуатора. По мнению работников служб, автомобиль находился здесь с воскресенья. В период снегопадов дорожные службы не могли очистить автобусную полосу, и рядом с автомобилем образовались снежные заносы.



Также в поле зрения инспекторов попали автобусные полосы на следующих участках:

улица Завойского — от улицы Габишева до улицы Юлиуса Фучика;

улица Рихарда Зорге — от улицы Юлиуса Фучика до улицы Габишева;

дорога-дублер проспекта Победы — от улицы Закиева до улицы Габишева;

улица Липатова;

улица Советская;

улица Парковая.

Дарья Пузикова