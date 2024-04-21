Росздравнадзор откроет лабораторию в Донецке для контроля качества лекарств

Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на итоговой коллегии Минздрава России. Лабораторию планируется открыть в 2024 году. Она будет контролировать качество лекарственных препаратов в новых регионах.

Алла Самойлова подчеркнула, что Росздравнадзор продолжит изучать и внедрять передовые международные методики и практики в контрольно-надзорную лабораторную деятельность.

На сегодняшний день сформированная система и оснащение лабораторий позволяют проводить полный спектр исследований по качеству и безопасности лекарственных препаратов. Кроме того, Алла Самойлова отметила важность внедрения цифровых сервисов в контрольную деятельность для получения информации и проведения контрольных мероприятий.

— За 20 лет было проведено более 200 тысяч контрольных и профилактических мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности. Особо можно выделить тематические проверки по отдельным направлениям — пластическая хирургия, акушерство и гинекология, проверки психоневрологических интернатов, — отметила глава Росздравнадзора.

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Рената Валеева