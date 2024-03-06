Юрист SuperJob рассказал о праве на сокращение рабочего дня в предпраздничный день

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что право на сокращение рабочего дня в предпраздничный день распространяется на всех работников, работающих по трудовому договору.

В соответствии со статьей 95 Трудового кодекса РФ продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это правило применяется ко всем работникам, даже если они работают неполное рабочее время или по совместительству.

Однако в непрерывно действующих организациях, где нельзя допустить перерыв в работе, работодатель не может сократить на час предпраздничный рабочий день и обязан компенсировать переработку предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.

Работодатель не имеет права не отпустить на час раньше в предпраздничный день, если речь идет о стандартном графике пятидневной рабочей недели. Речь идет только о предпраздничных днях, которые предшествуют официальным нерабочим праздничным дням, установленным в РФ.

Если работодатель не отпускает, но работник ушел раньше, как и положено, а затем его привлекли к дисциплинарному взысканию, рекомендуется обратиться к работодателю с письменными требованиями об отмене приказа о дисциплинарном взыскании. В случае отказа — обжаловать приказ о дисциплинарном взыскании, обратившись в государственную инспекцию труда или суд.

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Нафиса Миннехузина