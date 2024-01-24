Генерал-лейтенанта внутренней службы Рафиса Хабибуллина проводили на пенсию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане состоялась церемония прощания со Знаменем Главного управления МЧС России по республике генерал-лейтенанта внутренней службы Рафиса Хабибуллина, сообщает корреспондент «Реального времени» с коллегии ведомства.



Генерал-лейтенант внутренней службы сел на колени перед Знаменем. После чего он встал, когда заиграл гимн Российской Федерации. Во время церемонии весь офицерский состав стоял, как и все присутствующие в зале.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После исполнения государственного гимна Татарстана, и.о. начальника ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов вручил Рафису Хабибуллину памятный штандарт — копию Знамени ГУ МЧС России.

— Без 5 месяцев 17 лет как я преступил порог министерства. За эти годы мы прошли с вами все: и радости, и трагедии, и горе, и слезы. Я уже говорил, но я каждому благодарен, что за эти 17 лет меня никто и нигде никогда не подводил. Что нам за эти годы удалось сделать — это цифры, но чтобы мы не делали, мы всегда старались помогать, спасать людей. Были и такие ситуации, при которых половины сидящих здесь бы и не было. В МЧС служат только герои, и я благодарен вам за то, что вы со мной прошли. Всегда приходит время, когда надо уходить, и это время пришло. Я всегда перед вами и всегда с вами, — произнес Хабибуллин прощальную речь.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Илина Хакимова, Максим Кокунин