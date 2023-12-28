Активисты молодежного движения АО «Казэнерго» поздравили детей сотрудников предприятия в преддверии Нового года

Фото: предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Активисты молодежного движения АО «Казэнерго» поздравили детей сотрудников предприятия в преддверии Нового года. Как рассказала «Реальному времени» председатель профсоюзного комитета АО «Казэнерго» Эльвира Камалова, подобные мероприятия проходят ежегодно.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

— Сотрудники нашего предприятия подают заявки на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а инициативная группа молодежного движения надевают костюмы и навещают семьи наших сотрудников. Детей у нас порядка 400 человек, мы разделяемся и ездим по нашим сотрудникам днем, вечером, наряжаемся в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и дарим подарки. Дети особенно ждут этого праздника и верят в чудеса, а нам, взрослым, очень важно подарить им праздник. Это, прежде всего, очень приятная миссия и дань уважения традиции, которая сложилась уже больше 20 лет назад. Также это возможность поддержать наших сотрудников, чтобы они не привлекали дополнительных средств из своего бюджета и не приглашали новогодних героев отдельно, — сообщила она.

предоставлено для realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

Хорошей традицией стало поздравлять не только детей сотрудников, но и из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья Приволжского района Казани.



— Каждый год мы стараемся навестить центры «особенных детей». В текущем году с новогодними поздравлениями мы посетили праздничный концерт в Центре досуга для инвалидов «Мечта» по адресу ул. Павлюхина, 120. Каждый ребенок-участник торжества получил сладкий подарок — рассказал нашей газете генеральный директор Рустам Абдулхаков.

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