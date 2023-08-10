В преддверии учебного года в Казани на БДД проверяют социально значимые объекты — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В преддверии нового учебного года в Казани партийная рабочая группа проверяет школы, детские сады и учреждения дополнительного образования на безопасность дорожного движения. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Данный мониторинг проводится уже не первый год. Он у нас уже стал традиционным. В преддверии нового учебного года общественность совместно с депутатами, с ГБУ «Безопасность дорожного движения» выезжают по тем школам, которые чаще всего попадают в так называемые сводки, когда обращаются родители, обращаются учителя, — заявила заместитель председателя совета сторонников партии «Единая Россия» в Татарстане Ксения Дромняк.

Так, например, у казанской школы №113 на улице Адоратского отсутствуют пешеходный переход до тротуара. Ученикам приходится передвигаться по парковке.

Директор школы предложила сделать тротуар со стороны здания, а часть парковки переделать в зону высадки детей. Комиссия направит все предложения в исполком района.

ГБУ «Безопасность дорожного движения» составило рекомендации для 126 объектов Татарстана.

Напомним, в Казани на десять дней Госавтоинспекция перейдет на усиленный режим работы. Это связано с увеличением количества аварий.

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Елизавета Пуншева