Казанца обвинили в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отношении казанца утвердили обвинительное заключение по уголовному делу за незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в феврале — марте 2023 года казанец предложил менеджеру по подбору персонала за деньги предоставить ему электронную базу контрагентов. Позже женщина поняла, что за этим стоят преступные намерения, и обратилась к руководителю.

После этого контакты с обвиняемым осуществлялись под контролем правоохранителей. После получения конфиденциальной информации злоумышленника задержали.

Казанец свою вину не признал. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

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Елизавета Пуншева