Татарстанские синоптики спрогнозировали жаркий и сухой август — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Татарстанские синоптики прогнозируют, что в августе жара на территории республики сохранится, как и грозы и шквалистый ветер. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В ближайшие дни мы ощутим на себе такую выраженную волну тепла, когда температура воздуха будет превышать климатические нормы на 4-5 градусов и задержится в регионе на срок до пяти дней, — рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

Август синоптики обещают сухим и жарим. Следующая неделя будет не менее знойной:

— Август прогнозируется выше нормы по температуре. Норма составляет 18,5 градуса. Аномалия будет в +1 градус. Таким образом, ждем среднюю температуру около 19,5 градуса. Говоря о режиме осадков, август прогнозируется очень противоречивым. Республика попадает как в зону с достаточным количеством осадков, в пределах климатической нормы. Так и южная часть нашего региона попадает в ту зону, где будет недобор, — добавил Аухадеев.

Уточняется, что в этот период на территории Татарстана местами ожидается высокая пожароопасность лесов.

В воскресенье, 6 августа, в Татарстане прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

Ночью и утром на территории региона ожидается туман. Днем прогнозируются усиление северо-западного ветра порывами до 16 м/с. Воздух прогреется от +27 до +32 градусов.

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Максим Кокунин