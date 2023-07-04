В Набережных Челнах на ремонт дорожной инфраструктуры потратят еще 227 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Набережных Челнов выделят 227,8 млн рублей на выполнение работ по ремонту дорог. Как выяснило «Реальное время», строители должны управиться до 12 октября 2023 года.

Так, подрядчику нужно отремонтировать 2,3 км трамвайной сети и 4 подземных пешеходных перехода.

Еще исполнителю нужно заключить контракт на технологическое присоединение светофоров к сетям татарстанской компании и подписать договор по энергоснабжению.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, на содержание и ремонт мостов, дорог и подземных переходов в Набережных Челнах в 2023 году планируют потратить 107,3 млн рублей. Цена контракта включает все расходы подрядчика, в том числе на страхование, уплату налогов и прочих обязательных платежей.



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Айрат Назипов