Сисадмина обвиняют в присвоении 3 млрд рублей криптобиржи WEX

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сегодня МВД России сообщило об окончании следствия по первому в РФ делу о присвоении средств криптовалютной биржи. В присвоении имущества в особо крупном размере, принадлежащего компании World Exchange Services Pte. Ltd., обвиняют бывшего системного администратора криптобиржи WEX.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу. Он исключил доступ пользователей и собственников биржи к находившимся в ее обороте денежным средствам и цифровым финансовым активам и присвоил имущество на сумму более 3 миллиардов рублей.

Фото: realnoevremya.ru

На недвижимое имущество обвиняемого и на добровольно внесенные им денежные средства в 4,3 миллиарда рублей наложены аресты для возмещения причиненного вреда. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Татарстане 60-летний бывший руководитель государственного автономного учреждения социального обслуживания «Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психическое расстройство», пойдет под суд за мошенничество на 1,8 млн рублей. Обвинение ему утвердила прокуратура республики.

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Елизавета Пуншева