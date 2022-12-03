Скончался директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин

Сегодня скончался директор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерия Шадрина. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

— 3 декабря после продолжительной болезни не стало Валерия Ивановича Шадрина. Сердце разрывается. Слов нет, — сказали в пресс-службе фестиваля.

Шадрину было 83 года. В 1992 году он создал первый международный театральный фестиваль в России. На сегодняшний день фестивалю уже тридцать лет. Следующий фестиваль пройдет в Москве с мая по октябрь. Валерий Шадрин также организовал Всемирную театральную олимпиады которая тоже состоялась в Москве.



Фото: Международный театральный фестиваль им. А.П.Чехова

— Валерий Шадрин не просто создал площадку, где стремились показать свои спектакли ведущие театры и режиссеры мира, он сотворил уникальный, не имеющий равных продюсерский организм, соединяющий все лучшее, что существует в современном искусстве. Драма, цирк, балет, кукольный и уличный театр, музыкальные постановки, — не выезжая из Москвы можно было увидеть все многообразие мировой сцены. Такого не мог позволить ни один из столичных мегаполисов, — прокомментировал представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



По словам Михаила Швыдкова у Валерия Шадрина был огромный опыт работы с деятелями мировой сцены. Он получил множество наград: дважды лауреат премии Станиславского, также награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, в августе 2020 года работников КЗСК Евгении Даутовой перевели на КЗСК Валерия Шадрина.



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Диана Фатыхова