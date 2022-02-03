Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -3 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и мокрый снег. В отдельных районах — метель и туман. Также прогнозируется сильный ветер порывами до 15—17 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -2..0 градусов, в Набережных Челнах, Чистополе, Буинске и Бугульме -3..0 градусов. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в республике сохранится слабо морозная погода, пройдет снег. Ночью ожидается похолодание до -10 градусов.

Диана Жиленкова