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Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -3 градусов

05:37, 03.02.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -3 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода и мокрый снег. В отдельных районах — метель и туман. Также прогнозируется сильный ветер порывами до 15—17 м/с. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха в Казани составит -2..0 градусов, в Набережных Челнах, Чистополе, Буинске и Бугульме -3..0 градусов. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Фото: Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу в республике сохранится слабо морозная погода, пройдет снег. Ночью ожидается похолодание до -10 градусов.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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