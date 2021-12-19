Телеграм-канал «Казанализация» запустил одноименный лейбл

Пишущий о музыкальной жизни Татарстана телеграм-канал «Казанализация» объявил о запуске собственного лейбла. Его основателями стали авторы канала, музыканты директор студии локализации Univoice и поэт Михаил Остудин, журналист и вокалист группы Djinn City Айдар Хуснутдинов, владелец магазина «Сияние» и участник группы Harajiev Smokes Virginia Игорь Шемякин.

Лейбл начал работать с релиза мини-альбома «Шрамы» группы «Света Лукьянова» — сама Лукьянова также стала соосновательницей издательства.



«Казанализация» готова принимать любые записи вне зависимости от жанров, указали организаторы. В ближайших планах — выпуск сингла барда Сикамора, сообщества «Толмачи» и звуковой дорожки оперы-променада «Юл».

Радиф Кашапов