В 2021 году Украину покинули более 600 тысяч человек — это много или мало?

В этом году с Украины уехали и не вернулись в страну более 600 тысяч граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинский сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.

Это рекордное число за прошедшие 11 лет. В первой половине 2010-х годов страну каждый год покидало примерно по 500 тысяч человек, после 2014 года это количество заметно снизилось. Только в пандеймийном 2020 году на родину вернулось на 80 тысяч украинцев больше, чем уехало. Всего, по данным ресурса, с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан.

По прогнозам «Опендатабота», если в декабре 2021 года не будет массового возвращения жителей Украины домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет достигнет больше 3,3 млн человек.

Фото: sud.ua

600 тысяч человек — это:

Пятая часть от числа всех покинувших Украину за девять лет.

от числа всех покинувших Украину за девять лет. Примерно каждый 70-й житель Украины — на 1 января 2021 года население страны составляло 41 588 354 человека.

— на 1 января 2021 года население страны составляло 41 588 354 человека. На 152 тысячи больше , чем покинуло Россию в 2020 году — по имеющимся данным, это 488 тысяч человек.

, чем покинуло Россию в 2020 году — по имеющимся данным, это 488 тысяч человек. В 3 раза больше , чем ежегодно уезжало с Украины в 90-е годы — тогда эта цифра составляла 200 тысяч человек.

, чем ежегодно уезжало с Украины в 90-е годы — тогда эта цифра составляла 200 тысяч человек. На 200 тысяч меньше , чем украинцев, каждый год подающих на лотерею гринкард в США — выиграть ее пытаются 800 тысяч человек.

, чем украинцев, каждый год подающих на лотерею гринкард в США — выиграть ее пытаются 800 тысяч человек. На 104 136 тысяч меньше , чем уехало из России в 1992 году — в первый год после развала СССР страну покинули 704 136 жителей. За 1990-е и последующие годы это был максимум.

, чем уехало из России в 1992 году — в первый год после развала СССР страну покинули 704 136 жителей. За 1990-е и последующие годы это был максимум. Чуть меньше населения украинского Кривого Рога — оно составляло 624 579 человек на 2019 год.

населения украинского Кривого Рога — оно составляло 624 579 человек на 2019 год. Примерно столько же россиян были невыездными из-за долгов в начале года.

были невыездными из-за долгов в начале года. В 2 раза больше , чем вернулось из-за границы в Москву за время пандемии коронавируса в первой половине 2020 года — по словам мэра Москвы Сергея Собянина, их было 300 тысяч человек.

Дарья Акимова