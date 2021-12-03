В столице Татарстана готовы помогать начинающим архитекторам обучаться и набираться опыта
В Казани готовы оказать поддержку начинающим архитекторам. В частности, речь идет об обучении и наборе опыта на территории города. Об этом рассказал мэр Ильсур Метшин, подводя итоги конкурса на лучший объект столицы РТ.
По его словам, нужна площадка, где начинающие архитекторы могли бы собираться и дискутировать как об архитектуре в Казани и РТ, так и во всей стране.
«Я искренне верю в наш совместный успех. Давайте вместе делать нашу Казань еще красивее», — передает слова Метшина казанская мэрия.
Сегодня на форуме «Казаныш», который проходил с 18 октября, подвели итоги конкурса на лучший архитектурный объект. Призовые места получили Savin House группы компаний «Садовое кольцо», дом по ул. Куземетьевской, 16 (ООО «АСК «ЭСФОЭС Архитекст») и др.
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