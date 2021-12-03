В столице Татарстана готовы помогать начинающим архитекторам обучаться и набираться опыта

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани готовы оказать поддержку начинающим архитекторам. В частности, речь идет об обучении и наборе опыта на территории города. Об этом рассказал мэр Ильсур Метшин, подводя итоги конкурса на лучший объект столицы РТ.

По его словам, нужна площадка, где начинающие архитекторы могли бы собираться и дискутировать как об архитектуре в Казани и РТ, так и во всей стране.

Фото: kzn.ru

«Я искренне верю в наш совместный успех. Давайте вместе делать нашу Казань еще красивее», — передает слова Метшина казанская мэрия.

Сегодня на форуме «Казаныш», который проходил с 18 октября, подвели итоги конкурса на лучший архитектурный объект. Призовые места получили Savin House группы компаний «Садовое кольцо», дом по ул. Куземетьевской, 16 (ООО «АСК «ЭСФОЭС Архитекст») и др.

Диана Жиленкова