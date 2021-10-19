В Казани появился новый этнографический лейбл Kausa records

Лейбл Yummy Music, занимающийся продвижением современной татарской музыки, заявил о создании импринта — подразделения, занимающегося этнографическими записями.

Их первый релиз — Molkeevo Kryashens' Songs, песни молькеевских кряшен, записанные в 2018 году в Кайбицком районе участниками группы Djinn City Тимуром Митрониным и Айдаром Хуснутдиновым при помощи Рушана Хаялиева. Изданием альбома занимались руководители лейбла, Ильяс Гафаров и Радиф Кашапов.



В записи поют три человека. Леонид Ямщиков, записанный в селе Соравыл (Янсурино), был известным в Кайбицах печником. Он всю жизнь пел с женой Марией на вечеринках и деревенских гуляниях, сам делал кубызы и кураи, играл на них, собирал старинные кряшенские песни. Голос Марии Ямщиковой тоже звучит на записи. Леонид абый умер в 2020 году. В роду Ямщиковых есть и другие таланты. Сестра Леонида абый Лидия Ахметова — известная в Татарстане певица. Елизавета Кошкина (Лиза апа), уроженка села Большой Тарбит (Большое Тябердино), всю жизнь проработала в колхозе. Будучи костоправом, лечила многих людей.

Деньги, собранные с помощью этого альбома, издатели планируют использовать для проведения будущих этнографических экспедиций.