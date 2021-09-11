«Союз-2.1б» установили на стартовый стол Байконура перед запуском спутников OneWeb

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовом комплексе площадки №31 («Восток») космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

— В настоящее время ракета космического назначения установлена на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур и готовится к пуску, который запланирован на 14 сентября, — говорится в сообщении.

Фото: roscosmos.ru

Первого сентября специалисты приступили к работам. Ракета должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb.

Ракета-носитель «Союз-2» разработана на базе серийной ракеты «Союз-У». Головным разработчиком является Ракетно-космический центр «Прогресс».

Алексей Нечаев