Эксперты Сбера проводят интерактивные уроки по финансовой грамотности
Сотрудники отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк начали цикл просветительских мероприятий для воспитанников казанской школы-интерната №7.
В игровой форме ребятам рассказывают о правилах пользования банковскими картами, различных инструментах накопления сбережений, финансовых инструментах для повышения личного дохода, правилах безопасности и современных цифровых сервисах. Специалисты банка учат детей разбираться в номиналах денег, рационально распределять свой бюджет и вести грамотный учет трат.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:
«Мы регулярно проводим уроки финграмотности не только детям, но и группам старшего поколения. Эксперты банка делятся практическими советами о том, как с помощью новых решений Сбера экономить время и деньги, а также, как обезопасить и приумножить сбережения».
12+
Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»
Справка
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
24 сентября 2020 года Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
комментарии