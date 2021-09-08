Эксперты Сбера проводят интерактивные уроки по финансовой грамотности

Сотрудники отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк начали цикл просветительских мероприятий для воспитанников казанской школы-интерната №7.



В игровой форме ребятам рассказывают о правилах пользования банковскими картами, различных инструментах накопления сбережений, финансовых инструментах для повышения личного дохода, правилах безопасности и современных цифровых сервисах. Специалисты банка учат детей разбираться в номиналах денег, рационально распределять свой бюджет и вести грамотный учет трат.



Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«Мы регулярно проводим уроки финграмотности не только детям, но и группам старшего поколения. Эксперты банка делятся практическими советами о том, как с помощью новых решений Сбера экономить время и деньги, а также, как обезопасить и приумножить сбережения».

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Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»

