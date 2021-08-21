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За пятницу в Казани задержали 13 пьяных водителей без прав

07:54, 21.08.2021
За пятницу в Казани задержали 13 пьяных водителей без прав
Фото: ГИБДД Казани

За пятницу сотрудники ГИБДД Казани задержали 13 пьяных водителей без прав. Кроме этого, в отдел полиции доставили семерых граждан по подозрению в совершении преступления. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Произошло четыре ДТП с пострадавшими — наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, падение пассажира в трамвае, столкновение. Еще 58 аварий привели к материальному ущербу.

Пресечено 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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