За пятницу в Казани задержали 13 пьяных водителей без прав

Фото: ГИБДД Казани

За пятницу сотрудники ГИБДД Казани задержали 13 пьяных водителей без прав. Кроме этого, в отдел полиции доставили семерых граждан по подозрению в совершении преступления. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Произошло четыре ДТП с пострадавшими — наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, падение пассажира в трамвае, столкновение. Еще 58 аварий привели к материальному ущербу.



Пресечено 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах.

Ольга Плешкова