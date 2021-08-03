В Казани впервые пройдут гастроли самого северного оперного театра мира

В Казань 1 и 2 сентября с гастролями впервые приезжает государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона. Гастроли запланированы в рамках Федеральной программы «Большие гастроли», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.



На сцене театра им. Мусы Джалиля 1 сентября представят мюзикл «Калейдоскоп иллюзий», главная героиня которого — Инстаграм-блогер, желающая набрать 50 млн лайков. 2 сентября на сцене представят эксцентрический балет «12 стульев» по мотивам одноименной картины Марка Захарова.

Гастроли пройдут при поддержке Министерства культуры России и «Росконцерта». Они станут первыми в туре по Поволжью, в который войдут столицы четырех регионов — Казань, Уфа, Йошкар-Ола и Ульяновск.

Маргарита Головатенко