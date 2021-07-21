Патриарх Всея Руси Кирилл прибыл в Казань
В международном аэропорту «Казань» приземлился борт с патриархом Всея Руси Кириллом. В казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая его встретил президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.
Ожидается, что он примет участие в освящении собора Казанской иконы божией Матери.
Патриарха сопровождала делегация, в которую входят управляющий делами московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, личный секретарь Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков), председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Владимира Легойда, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко.
Из аэропорта патриарх направился в Казанский Богородицкий мужской монастырь — на его территории был воссоздан собор Казанской иконы Божией Матери на месте обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.Общество Татарстан
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