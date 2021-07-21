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Патриарх Всея Руси Кирилл прибыл в Казань

09:54, 21.07.2021
Патриарх Всея Руси Кирилл прибыл в Казань
Фото: пресс-служба мэрии Казани

В международном аэропорту «Казань» приземлился борт с патриархом Всея Руси Кириллом. В казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая его встретил президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы республики.

Ожидается, что он примет участие в освящении собора Казанской иконы божией Матери.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Патриарха сопровождала делегация, в которую входят управляющий делами московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, личный секретарь Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков), председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха Владимира Легойда, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко.

Из аэропорта патриарх направился в Казанский Богородицкий мужской монастырь — на его территории был воссоздан собор Казанской иконы Божией Матери на месте обретения чудотворного образа Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Фото: realnoevremya.ru
Общество Татарстан
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