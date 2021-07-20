Конституционный суд запретил досматривать адвокатов в СИЗО без протокола

Конституционный суд России принял постановление о недопуске досмотра адвокатов вне установленных КПП в СИЗО без документальной фиксации, сообщает пресс-служба суда.



Такое постановление было выпущено после рассмотрения жалобы адвоката Рамиля Идиятдинова, который пришел к клиенту в Татарстане. Его в локальной зоне остановил инспектор, заметивший в его кармане похожий на телефон предмет, и адвоката досмотрели снова. Он требовал составления протокола о втором досмотре и предоставления правовых и фактических оснований, но ему отказали. После этого адвокат оспорил этот отказ в прокуратуре, а затем в суде.

Суды его жалобы отклонили, поскольку выяснилось, что личного досмотра Идиятдинова с проверкой содержимого карманов и прощупывания одежды в СИЗО не проводили. Согласно приказу Минюста, протокол не нужно составлять, если запрещенные предметы не обнаружены, как в его случае.

Адвокат же высказал мнение о том, что оспариваемая им норма противоречит статье 55 Конституции, поскольку посетившего СИЗО по работе адвоката подвергли повторному личному досмотру без протокола. Норма ставит в различное правовое положение адвокатов и представителей органов дознания и следствия как лиц, досмотр которых не допускается, отметил он.

КС напомнил, что право граждан на квалифицированную юридическую помощь закреплено в Конституции, а закон об адвокатской деятельности дает право адвокату беспрепятственно встречаться с доверителем наедине и без ограничения числа свиданий или их продолжительности.

В то же время досмотр вещей и одежды адвоката за пределами обычных проверочных мероприятий на КПП носит безальтернативный характер, отметили в суде. Поэтому в целях защиты прав адвоката «должна быть предусмотрена возможность письменной фиксации оснований, хода и результата досмотра».

Маргарита Головатенко