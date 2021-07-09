В Кремле опубликовали детали телефонного разговора Путина и Байдена

В Кремле опубликовали детали разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны продолжили начатый на саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

Обсуждая кибератаки, якобы исходящие из России, Путин отметил, что за последний месяц США не обращались по этим вопросам. При этом российская сторона готова к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.

Глава государства подчеркнул, что взаимодействие России и США в этой сфере должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, с соблюдением норм международного права. Лидеры США и России согласились с необходимостью предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности.

Фото: kremlin.ru

Также стороны обсудили ситуацию в Сирии «с акцентом на гуманитарные аспекты». Президенты двух государств положительно оценили координацию совместных усилий по этой проблематике, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения жилого дома в городе Серфсайде (штат Флорида). ЧП произошл в ночь на 24 июня. По состоянию на 9 июля количество погибших возросло до 78 человек. Судьба еще 62 человек остается неизвестной.

Сегодня вечером Белый Дом сообщил, что президент США провел телефонный разговор с российским коллегой. Байден призвал Россию принять меры в отношении киберпреступников и заявил, что США будут принимать все необходимые действия для защиты своей инфраструктуры от кибератак.



Татьяна Леухина