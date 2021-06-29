Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре

МЧС предупредило о надвигающихся на Татарстан грозе, дожде и сильном ветре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков, с 18 часов 29 июня до 23 часов 30 июня на территории республики ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистые усиления ветра до 15–20 м/с, локально до 24 м/с.

Вчера Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение об аномально-жаркой погоде. Сообщалось, что днем 29 июня на территории республики местами ожидается сильная жара до +37 градусов.

Ольга Плешкова