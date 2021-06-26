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Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь и до +36 градусов

05:31, 26.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидается кратковременный дождь и до +36 градусов
Фото: Максим Платонов

В субботу, 26 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер северо-западный. Днем и вечером при грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с и локально шквалистые усиления до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +31 до +36 градусов.

Также Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погоды на территории Татарстана. Оно ожидается ночью и днем в субботу.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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