Власти Татарстана утвердили для охотников нормы допустимой добычи кабанов, куниц и бобров

В Татарстане для охотников утвердили нормы допустимой добычи кабанов, куниц и бобров в охотничьих угодьях на территории республики. Они будут действовать по 28 февраля 2022 года, следует из постановления, подписанного премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В документе прописана численность обитающих в охотничьих хозяйствах, общедоступных охотничьих угодьях и государственных природных зоологических заказниках регионального значения кабанов, куниц и бобров и допустимое количество особей животных, на которое можно охотиться.

Напомним, в 2020 году оборот продукции охоты в Татарстане составил 222 млн рублей, что на 46% выше, чем годом ранее. Глава Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков объяснял, что это связано как с возросшими объемами добычи, так и с увеличением численности животного мира.



Татьяна Демина