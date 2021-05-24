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Завтра ряд домов Кировского района Казани останутся без воды

12:26, 24.05.2021
Завтра ряд домов Кировского района Казани останутся без воды
Фото: realnoevremya.ru

Завтра ряд домов Кировского района Казани останутся без воды. Об этом сообщается на сайте исполкома Казани.

С девяти утра 25 мая до трех утра 26 мая воды не будет по адресам:

  • ул. Железнодорожников, четные номера домов от №60/27 по №82, нечетные номера домов от №31 по №53,
  • ул. Лейтенанта Красикова, четные номера домов от №42 по №90, нечетные номера домов от №31/29 по №81,
  • ул. Магазинная, четные номера домов от №14 по №30, нечетные номера домов от №15/26 по №33,
  • ул. Тепловозников, четные номера домов от №22 по №42/3, нечетные номера домов от №19 по №37/5,
  • ул. Ферганская, 2, 4, 6, 7, 8, 10/22, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
  • ул. Яна Юдина, 26 и четные номера домов от №36 по №80, нечетные номера домов от №27 по №81.
  • Кроме этого, воды не будет во всех домах на улицах Ветровой, Воркутинской, Односторонней, Парковой, Черниговской.

Неудобства связаны с работами по замене запорной арматуры на сетях водопровода. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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