В Татарстане экологи намерены избежать обмеления Волги

В Татарстане установлен «режим экономии» Куйбышевского водохранилища, дабы избежать в этом году обмеления Волги. Об этом сообщил министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

По данным министра, уровень Куйбышевского водохранилища понизят до отметки 50,35 м по Балтийской системе. На 1 апреля он прогнозируется на отметке 50,5 м — что на 90 см выше, чем в прошлом году.

В этом году характер весеннего половодья в соответствии с величиной, распределением снегозапасов и прогнозами притока в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается похожим на паводок 2019 года: снегозапасы по Волжско-Камскому бассейну на 10 марта составили 113% нормы, тогда как в маловодном 2019 году на эту дату их величина составляла 110% нормы.



В конце 2020 года профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев ответил на вопрос о том, обмелеют ли Волга и Казанка, как в 2019 году. По его словам, это зависит от осадков: «Пока получается так, что осадками мы похвалиться не можем, выше нормы никак не получается. Многое зависит от осадков, которые выпадут в течение зимы. Все зависит от снегозапасов и от того, какая погода будет весной. Но есть и еще один фактор — регулирование, сбросы [воды в водохранилище]».

Ольга Плешкова