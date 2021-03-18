В поликлинике Заинска сняли на видео бабушку с ножом — в Минздраве объяснили ситуацию

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях появилось видео, как бабушка пришла в поликлинику Заинска с ножом. Ролик сняла одна из очевидиц.

На кадрах видно, что пожилая женщина стоит у стойки регистрации и записывается на прием. Женщина не скандалит, не ругается и ведет себя спокойно, однако в левой руке она сжимает предмет, похожий на нож.

После получения талона пациентка направилась к выходу.

В соцсетях пользователи пошутили, что женщина перестраховалась, чтоб никто не полез без очереди или «только спросить».



Как рассказали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, женщина живет рядом с поликлиникой. Она колола ножом лед возле дома, а затем решила зайти в поликлинику за талоном. Орудие труда она или забыла оставить, или не захотела заносить домой. Вечером того же дня она вернулась в поликлинику уже без ножа.



Ранее в Минздраве РТ прокомментировали очереди в казанскую поликлинику №10.

Ольга Плешкова