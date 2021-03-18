В поликлинике Заинска сняли на видео бабушку с ножом — в Минздраве объяснили ситуацию
В соцсетях появилось видео, как бабушка пришла в поликлинику Заинска с ножом. Ролик сняла одна из очевидиц.
На кадрах видно, что пожилая женщина стоит у стойки регистрации и записывается на прием. Женщина не скандалит, не ругается и ведет себя спокойно, однако в левой руке она сжимает предмет, похожий на нож.
После получения талона пациентка направилась к выходу.
В соцсетях пользователи пошутили, что женщина перестраховалась, чтоб никто не полез без очереди или «только спросить».
Как рассказали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, женщина живет рядом с поликлиникой. Она колола ножом лед возле дома, а затем решила зайти в поликлинику за талоном. Орудие труда она или забыла оставить, или не захотела заносить домой. Вечером того же дня она вернулась в поликлинику уже без ножа.
Ранее в Минздраве РТ прокомментировали очереди в казанскую поликлинику №10.
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