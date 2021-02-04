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В Татарстане назначили руководителя Россельхозцентра

17:29, 04.02.2021
В Татарстане назначили руководителя Россельхозцентра
Фото: rosselhoscenter.com

Руководителем Россельхозцентра по Татарстану назначен экс-глава филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РТ, кандидат сельскохозяйственных наук Виталий Новичков. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпродовольствия РТ.

Новичков окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию (КазГАУ), занимался наукой и работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ в отделе развития отраслей земледелия.

Фото: agro.tatarstan.ru

На посту руководителя Новичков сменил Вагиза Мингазова, проработавшего в должности руководителя филиала более 6 лет. Теперь он стал заместителем руководителя Россельхозцентра.

ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан
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