В Татарстане назначили руководителя Россельхозцентра
Руководителем Россельхозцентра по Татарстану назначен экс-глава филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РТ, кандидат сельскохозяйственных наук Виталий Новичков. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпродовольствия РТ.
Новичков окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию (КазГАУ), занимался наукой и работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ в отделе развития отраслей земледелия.
На посту руководителя Новичков сменил Вагиза Мингазова, проработавшего в должности руководителя филиала более 6 лет. Теперь он стал заместителем руководителя Россельхозцентра.ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан
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