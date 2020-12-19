Вяленый гусь, новый магазин и новый парк: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 19 декабря

Энгель Фаттахов поделился похвалами, которые ему переслали в WhatsApp. Он опубликовал фото и видео с процессом приготовления птицы. «Татарский вяленый гусь» сельхозпредприятия «Агро Лидер» занял первое место в конкурсе «Вкусы России».



В Старом Дрожжаном открыли магазин «Хлеб и кофе», который стал не только булочной, но и местной недорогой кофейней. Фотографиями поделился глава Дрожжановского района Марат Гафаров.

В Балтасинском районе похвастались открытием парка «Холодный источник». В церемонии принял участие не только глава района Рамиль Нутфуллин, но и Дед Мороз со Снегурочкой.

Глава Алькеевского района Александр Никошин похвастался участием аграриев из района в сельскохозяйственной ярмарке в Казани. Участники разбили 20 торговых точек в Дербышках.

Романтиком себя проявил глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Он с утра опубликовал красивую фотографию восхода.