Захоронение останков воина, совещания и приемы: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 24 ноября
Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин провел сегодня личный прием граждан. Фотоотчетом со встречи с жителями своего муниципалитета он поделился с подписчиками в Instagram.
В Высокогорском районе РТ сегодня провели митинг в честь погибшего в Великой Отечественной войне солдата из местной деревни Пермяки — Александра Семеновича Ефимова. Его останки были обнаружены поисковиками Волгоградской области. Установить личность воина удалось по медальону. Фотографиями с митинга поделился в своем instagram-аккаунте глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.
В Балтасинском районе сегодня назначили нового руководителя местного исполкома. Им стал Айдар Хайрутдинов. Глава района Рамиль Нутфуллин поздравил Хайрутдинова в своем Instagram и пожелал ему успехов в этой ответственной работе.
Власти Елабужского района РТ сегодня провели совещание с главами местных сельских поселений. На повестке были вопросы подготовки к зиме, развития сельского хозяйства и борьбы с COVID-19. Фотографией с совещания поделился с подписчиками в Instagram мэр Елабуги и глава Елабужского района Рустем Нуриев.
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