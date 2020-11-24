Захоронение останков воина, совещания и приемы: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 24 ноября

Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин провел сегодня личный прием граждан. Фотоотчетом со встречи с жителями своего муниципалитета он поделился с подписчиками в Instagram.

В Высокогорском районе РТ сегодня провели митинг в честь погибшего в Великой Отечественной войне солдата из местной деревни Пермяки — Александра Семеновича Ефимова. Его останки были обнаружены поисковиками Волгоградской области. Установить личность воина удалось по медальону. Фотографиями с митинга поделился в своем instagram-аккаунте глава Высокогорского района Рустам Калимуллин.

В Балтасинском районе сегодня назначили нового руководителя местного исполкома. Им стал Айдар Хайрутдинов. Глава района Рамиль Нутфуллин поздравил Хайрутдинова в своем Instagram и пожелал ему успехов в этой ответственной работе.

Власти Елабужского района РТ сегодня провели совещание с главами местных сельских поселений. На повестке были вопросы подготовки к зиме, развития сельского хозяйства и борьбы с COVID-19. Фотографией с совещания поделился с подписчиками в Instagram мэр Елабуги и глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Татьяна Демина