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Правительство Татарстана займется проблемами детей, которых еще нельзя наказывать за уголовные преступления

15:12, 24.11.2020
Правительство Татарстана займется проблемами детей, которых еще нельзя наказывать за уголовные преступления
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана по-новому подойдет к проблеме подростковой и детской преступности: в республике создается рабочая группа, которая займется вопросами медиации в отношении детей, которые еще слишком малы для привлечения к уголовной ответственности.

Соответствующее распоряжение правительства РТ 23 ноября подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Возглавит рабочую группу вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Также в составе детский омбудсмен республики Ирина Волынец, руководитель третьего отдела по особо важным делам СУ СКР по РТ Айрат Валеев.

Медиация — это методика урегулирования споров и конфликтов во внесудебном порядке.

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