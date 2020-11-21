Хлеб, молочные фермы и сельхозярмарка: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграм» 21 ноября

Отменной выпечкой похвастался глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Он выложил снимки домашнего хлеба, добавив, что его не хватает.

В Алькеевском районе обсуждают новую молочную ферму сразу на 1 200 дойных голов. Глава района Александр Никошин поделился снимками с переговоров с инвесторами.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров поделился фото и видео с сельхозярмарки, которая прошла в Казани. Представители района не только привезли в столицу товары, но даже устроили на улице концерт.

Вопросы торговли волнуют и главу Чистопольского района Дмитрия Иванова. Он рассказал о почти достроенном райпо в селе Четырчи.