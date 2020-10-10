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Глава Минстроя РФ отметил Сибай за лучший проект благоустройства среди малых городов

16:45, 10.10.2020
Глава Минстроя РФ отметил Сибай за лучший проект благоустройства среди малых городов
Фото: minstroyrf.gov.ru

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев прибыл в Башкирию. Он вручил властям Сибая знак победителя конкурса на лучшее благоустройство среди малых городов страны.

Также он вручил ведомственные награды работникам строительной отрасли и поздравил жителей с Днем республики.

Фото: minstroyrf.gov.ru

«Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину новейшей истории государственности Башкортостана. Башкирия была и остается одним из оплотов российского государства», — приводит слова федерального министра пресс-служба главы РБ.

ОбществоВласть Башкортостан
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