Глава Минстроя РФ отметил Сибай за лучший проект благоустройства среди малых городов
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев прибыл в Башкирию. Он вручил властям Сибая знак победителя конкурса на лучшее благоустройство среди малых городов страны.
Также он вручил ведомственные награды работникам строительной отрасли и поздравил жителей с Днем республики.
«Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину новейшей истории государственности Башкортостана. Башкирия была и остается одним из оплотов российского государства», — приводит слова федерального министра пресс-служба главы РБ.ОбществоВласть Башкортостан
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