День учителя, воспоминания о школе и стихи на татарском: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 5 октября

Глава Арского района Ильшат Нуриев выложил видео-поздравление учителей с их профессиональным праздником. К своему посту он не забыл приложить стихотворение на татарском языке.

Руководитель Буинского района Ранис Камартдинов поздравил учителя своего района с наградой, полученной лично от президента Татарстана Рустама Минниханова.

Также в «сторис» он выложил фотографию своей первой учительницы.

Глава Высокогорского Рустам Калимуллин тоже поздравил заведующую высокогорского садика с награждением почетным званием «Заслуженный учитель Республики Татарстан».

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров рассказал подписчикам, что учитель родного языка и литературы в одной школ района признана одним из лучших педагогов республики.

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин в этот день посетил школу, где учился, рассказал, как прошли его школьные годы и поздравил свою классную руководительницу с праздником.