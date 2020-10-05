День учителя, воспоминания о школе и стихи на татарском: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 5 октября
Глава Арского района Ильшат Нуриев выложил видео-поздравление учителей с их профессиональным праздником. К своему посту он не забыл приложить стихотворение на татарском языке.
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Укытучы! Бәйрәм көнең бүген! Чын куңелдән изге теләгем! Авыр хезмәтеңә баш иярлек, Ничек түзә икән йөрәгең? Сабырлыгың кая яшеренгән? Ул мәктәптә синең «күргәнең"... Сокландыра бар эшеңне ташлап, Алны-ялны белми йөргәнең... Иртән күтәренеп эшкә барган Беркемне дә әле белмим мин! Күз алдыма килә, йокламыйча Ничек үткәнен дә төнеңнең! Кеше баласын да якын итеп, Алар өчен утлар йотасың... Аяк атлавыңнан куреп торам Хәлдән таеп өйгә кайтасың! Гаилә дә сине сагына шул, Өлгерергә кирәк барсына! Сакла әле, зинһар син үзеңне Таза агачлар бит тиз сына! Йодрык кадәр йөрәк! Бары сыйган Киң күнелең, йөзең нур чәчә! Күпме сабый сезгә өмет белән, Укытучым! — диеп эндәшә! Сиренә Гатиятова шигыре.
Руководитель Буинского района Ранис Камартдинов поздравил учителя своего района с наградой, полученной лично от президента Татарстана Рустама Минниханова.
Также в «сторис» он выложил фотографию своей первой учительницы.
Глава Высокогорского Рустам Калимуллин тоже поздравил заведующую высокогорского садика с награждением почетным званием «Заслуженный учитель Республики Татарстан».
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров рассказал подписчикам, что учитель родного языка и литературы в одной школ района признана одним из лучших педагогов республики.
Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин в этот день посетил школу, где учился, рассказал, как прошли его школьные годы и поздравил свою классную руководительницу с праздником.
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