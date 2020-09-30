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В Казани на установку шумозащитного экрана вдоль ж/д дороги потратят почти 50 млн

10:08, 30.09.2020
В Казани на установку шумозащитного экрана вдоль ж/д дороги потратят почти 50 млн
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Главтатдортранс потратит 48,9 миллиона рублей на работы по устройству шумозащитного экрана вдоль железнодорожных путей от ул. Тази Гиззата до ул. Карима Тинчурина в Вахитовском районе Казани.

скриншот tspmsk.ru

Тендер был опубликован на сайте госзакупок вчера. Согласно техзаданию, работы должны быть выполнены до 16 декабря 2021 года.

Экран должен быть установлен на расстоянии 650 метров. Его гарантийный срок - составлять 4 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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