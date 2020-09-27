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Кадыров призвал не искать «тех, кто первым выстрелил» в Нагорном Карабахе

23:32, 27.09.2020
Кадыров призвал не искать «тех, кто первым выстрелил» в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Армении и Азербайджана с призывом остановить военные действия. Он также предложил не искать «тех, кто первым выстрелил».

«Чеченский народ, прекрасно знающий цену войны и мира, призывает вас остановиться, сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он назвал Нагорный Карабах кровоточащей раной, которая приносит боль всему Кавказу.

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