Фото с высоты птичьего полета и ярмарка: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 19 сентября

Фото: @sergeidimitriev

С пожелания подписчиками доброго утра начал свой день глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов. «Хәерле иртә!» — написал он в описании под фотографиями республиканских пейзажей.

«Ярких и продуктивных выходных!» — пожелал пользователям «Инстаграма» глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Он разместил в своем аккаунте фотографию своего поселения, сделанную с высоты птичьего полета.

В Кукморе сегодня провели традиционную школьную ярмарку «Юннат-2020». Об этом рассказал в своем «Инстаграме» глава района Сергей Димитриев.

Глава Алькеевского района Александр Никошин выложил в свой инстаграм-аккаунт фотоотчет с осмотра промышленной площадки «Золотая долина» и земельного участка в селе Нохраты для реализации инвестиционного проекта.