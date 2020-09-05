Забег в Бавлинском районе и ярмарка ко Дню садовода: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 5 сентября
Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов показал в своем «Инстаграме» закат на реке.
Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин показал, как проходил сегодня в Удмуртско-Ташлинском сельском поселении легкоатлетический пробег имени чемпиона мира по легкой атлетике среди ветеранов Василия Матвеева.
Праздник прошел сегодня и в Высокогорском районе Татарстана. Там открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне.
Руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поделились фотографиями с ярмарки, приуроченной ко Дню садовода.
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