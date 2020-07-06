Ак Барс Банк и платформа «Цифровая ипотека» расширили возможности ипотечного кредитования

Ак Барс Банк провел интеграцию со стратегическим партнером — платформой «Цифровая ипотека». Клиенты и застройщики при выборе Ак Барс Банка для оформления ипотеки будут получать решение банка в ускоренном режиме.

Такая интеграция дает клиентам возможность получить более выгодные условия и разнообразный выбор ипотечных программ кредитования с поддержкой на государственном уровне.

«Ак Барс Банк продолжит развивать технологическое партнерство, чтобы сделать сервис более удобным и доступным для клиентов в Республике Татарстан и России. Мы надеемся, что сотрудничество с «Цифровой Ипотекой» позволит нам выйти на передовые позиции в области ипотечного кредитования», – подчеркнул Азат Галеев, руководитель направления партнерских проектов банка.

«Для меня Ак Барс Банк — пример того, как инвестиции в технологии позволяют эффективно конкурировать на рынке. И переход на работу с нашей платформой по api — логичный шаг в этом направлении. Уверен, результат мы увидим в ближайшее время», — отметил Дмитрий Охрименко, директор по развитию платформы «Цифровая ипотека».

Партнерский материал